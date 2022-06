Banda Ibanez se disculpa por “show” en el carnavalito de Chamelecón

Ante esa disculpa, el comité de la Feria Juniana pidió al alcalde Roberto Contreras dar una oportunidad al grupo con la condición de que no volverían a hacer los espectáculos considerados indecorosos.

Desde la Dirección de Comunicaciones municipal informaron que el propietario del grupo, Jesús Gudiel, presentó una disculpa por lo acontecido el sábado en el carnavalito y se comprometió a que no volvería a ocurrir.

A raíz de lo acontecido, el alcalde pidió al comité de la Feria Juniana suspender al grupo y que no ofreciera más presentaciones durante las fiestas.

El comité de la Feria Juniana velará para que todas las agrupaciones no se excedan en sus presentaciones durante los carnavales y carnavalitos.

Contreras aceptó y el comité informó a Gudiel que podían seguir con las presentaciones, ya que la próxima es en la Satélite, de donde surge el grupo, que es conocido como los Hijos de la Satélite.

En horas tempranas, el dueño de la agrupación musical pidió disculpas a la población y aseguró que dicha situación “no se volverá a repetir”.

LA PRENSA conversó en Facebook Live con Pepi “Conga” Márquez, músico de la agrupación, para que diera detalles de lo ocurrido. Dijo que el contrato estaba cancelado, pero les avisaron de que seguirían con las presentaciones.

“Nosotros pedimos mil disculpas por el show porque no debió pasar, pero eso fue ya para terminar. Mucha gente andaba tomada y nosotros no obligamos a subir a los escenarios a nadie”.Detalló que siempre suben gente al escenario para hacer rebanes de punta, pero no de manera morbosa”.

“Toda la gente se subió a bailar punta y la verdad se nos fue de las manos, y les pedimos disculpas públicas”, dijo Márquez, integrante de Banda Ibanez.

Indicó que ya era el final del evento, faltaba medida hora para que terminara la presentación.

Reveló que el dueño del grupo habló con el alcalde y explicaron que ellos como músicos también ven mal eso.Indicó que amenizarán el carnavalito en la Satélite este sábado, pero asegura que no volverán a realizar esos espectáculos.