Cerradas oficinas auxiliares del Registro Nacional de las Personas

San Pedro Sula. A dos meses de haber habilitado dos oficinas auxiliares del Registro Nacional de las Personas (RNP) en la ciudad, los establecimientos permanecen cerrados actualmente.

La primera agencia en cerrar fue la ubicada en la Plaza 501, hace dos semanas, esto debido a una supuesta deuda que el local donde funciona la oficina, mantiene con la estatal.

“Momentáneamente esta oficina auxiliar estará fuera de servicio, se comunicará hasta nuevo aviso por los canales correspondientes”, informa un cartel pegado a las afueras de la sucursal del RNP en Plaza 501.

En la oficina del bulevar del este, en Plaza Uno, dejó de funcionar a mediados de la semana pasada, aparentemente por un cortocircuito que ocasionó daños en el sistema eléctrico, que a una semana no ha podido ser reparado. Sin embargo, La PRENSA constató que los demás locales de ambos centros comerciales no tienen problemas de energía.

Elizabeth Ávila, registradora municipal, dijo que: “Hay problemas con el fluido eléctrico” y desconoce hasta cuándo podrá solventarse la situación, por lo que pidió la comprensión de los ciudadanos para acudir a hacer sus trámites a la oficina de Prado Alto. Indicó que el cierre de las oficinas auxiliares no ha provocado un aumento de atenciones en la agencia central, ya que desde finales de febrero la afluencia de ciudadanos disminuyó.

También trascendió que los 17 empleados que laboran en dichas oficinas no han recibido el pago de los meses que llevan laborando, por lo que no descartan un paro en los próximos días. “Llevamos más de dos meses trabajando y no nos han hecho efectivo nuestro pago” comentó un empleado.