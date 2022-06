Sector empresarial demanda agilizar trámites en La Mesa

García dijo que espera que Ehisa pueda resolver estos atrasos y volver a los tiempos normales de entrega lo más pronto posible para no afectar más a los importadores.La mayoría de importaciones provienen de Estados Unidos, Guatemala, China y México.

La aduana La Mesa, la segunda más activa del país, recibe un alto número de importación de automóviles específicamente turismos, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, medicamentos, gas de petróleo y productos alimenticios diversos.

“No sé cuáles son los motivos por los que Adimex no está atendiendo ya, y está la empresa Ehisa, al parecer los inventarios no fueron entregados con suficiente tiempo, tenemos ese atraso, porque no están atendiendo con suficiente personal, aparte que la carga no está inventariada con el nuevo sistema”, expuso Alex López, tramitador afectado.

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), dijo que la transición no se dio de la manera más óptima y no se cumplió con los acuerdos establecidos entre el operador saliente y Ehisa.

“Entendemos que Ehisa está en proceso de reorganización y se nos ha informado que en poco tiempo la operación estará normalizada”, indicó.Facussé compartió que de acuerdo con Ehisa se les está dando prioridad a los productos perecederos y están avanzando por grupos.

Fuad Handal Katimi, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), opinó que este tipo de transiciones deben hacerse de forma responsable pensando en la economía del país.

“Nuestra industria importa materias primas, repuestos, tiene que pagar multas por sobreestadías, productos perecederos que se pueden vencer, es un atraso terrible a la economía”.

Katimi también espera que este atraso se resuelva lo más pronto posible y que se hagan las inversiones que requieren tanto los aeropuertos de La Ceiba, Roatán y San Pedro Sula y la terminal de carga.

Ehisa, empresa gubernamental, está al frente de los aeropuertos de La Ceiba, Roatán y San Pedro Sula, sin embargo, no han hecho nuevas inversiones.

César Cáceres, superintendente de Alianza Público Privada, informó a LA PRENSA que lo ideal era que el proceso de licitación para una nueva concesión que manejara los tres aeropuertos se hiciera en 2019, un año antes que Aeropuertos de Honduras finalizara su contrato, sin embargo, la pandemia atrasó todo el proceso y el manejo de Ehisa se hizo pensado temporal mientras se logra una nueva concesión.

Cáceres explicó que a finales de abril le “comentaron” que el contrato de Adimex operando el transporte de carga del Villeda Morales duraba hasta el 1 de junio.

“Adimex dejó equipo, creo que los montacargas y una máquina grande de rayos x, doble cara, que tiene que estar, Adimex tenía todo sistematizado, sus procesos de cobro, Ehisa está trabajando manual, al irse dejaron equipo y manejando la carga de Palmerola que tienen por contrato”.

Explicó que será la junta directiva y la presidenta Xiomara Castro quienes decidan qué pasará con el manejo de los aeropuertos, pero hay varias propuestas.