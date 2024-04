¿Cotizas en el IHSS, pero no estás afiliado?, estos son los pasos a seguir

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) lanzó una campaña de afiliación y actualización de datos esta semana, para informar e incentivar a las empresas a que envíen a sus empleados a realizar el proceso de afiliación.

En entrevista con LA PRENSA, Mercedes Betancur, encargada de Afiliaciones del hospital regional de San Pedro Sula, indicó que 30 de cada 100 pacientes que acuden al IHSS en busca de asistencia médica no han realizado el proceso para afiliarse.

Betancur explicó que este problema se ha vuelto recurrente en los últimos años y que cuando un paciente no se encuentra en el sistema, los doctores se ven en la obligación de enviarlo al área de afiliaciones para poder recibir asistencia.

Expresó que “la mayoría de los empleados, cuando entran a trabajar en una empresa y comienzan a cotizar asumen que ya están en el sistema del IHSS para poder ser atendidos, pero no es así, debido a que, aunque les deduzcan de su planilla el pago del seguro social, si no se afilian y aparecen en el sistema no tiene derecho a atención”.