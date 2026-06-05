"Dios me dio una segunda oportunidad de vida": la historia del diputado Octavio Morales y su corazón artificial

San Pedro Sula, Honduras

Cuando los médicos le dijeron que no había nada más que hacer, el diputado hondureño Octavio Morales creyó que su tiempo se terminaba. A los 38 años, la insuficiencia cardíaca había deteriorado su salud al punto de sufrir desmayos, pérdida de memoria y dificultades para respirar. Hoy, después de una compleja cirugía en México y con un dispositivo que ayuda a mantener el funcionamiento de su corazón, se prepara para regresar a Honduras convencido de que recibió una segunda oportunidad de vida.

Para el parlamentario el diagnóstico fue devastador cuando los médicos en Honduras le informaron que ya no había opciones de tratamiento. Su vida se apagaba lentamente y, con ella, la esperanza de sobrevivir. El cansancio y la dificultad para respirar se habían vuelto constantes. Comenzó a sufrir desmayos frecuentes y uno de los más preocupantes ocurrió en el Congreso Nacional, minutos antes del inicio de una sesión legislativa. Ese día fue trasladado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, donde permaneció varios días antes de recibir el alta médica y escuchar lo que nadie quiere: no había tratamiento para su mal. El diputado, originario de Gualcinse, Lempira, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada, una enfermedad que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente. Con el paso de los meses, los síntomas se agravaron. Ya no eran únicamente los desmayos; comenzaron también los olvidos y episodios de confusión cada vez más frecuentes. La historia tenía un antecedente doloroso en su familia. Hace más de dos décadas, su padre, Marcos Morales, falleció a causa de la misma enfermedad. Sin embargo, esta vez la historia tomó un rumbo diferente. Mientras la familia enfrentaba la incertidumbre, Lesvia Solorzano de Morales, esposa del diputado, cuenta que decidieron buscar alternativas médicas más allá de las fronteras del país.

La fe mueve montañas

Aunque en Honduras les habían dicho que no había nada más que hacer, en febrero de 2026 Morales fue trasladado de emergencia a El Salvador, donde logró ser estabilizado y sometido a diversos estudios especializados. Tras múltiples evaluaciones, los médicos concluyeron que se encontraban en estado crítico y que requerían atención en un centro de cardiología avanzada disponible en otros países. Entre las opciones consideradas estaba México. Hicieron los contactos y explicaron el caso a un equipo médico del hospital Puerta de Hierro, Andares, ubicado en Guadalajara, México, donde fue recibido. El estado de salud del diputado era tan delicado que fue necesario trasladarlo a Jalisco en un avión ambulancia. Allí, los especialistas explicaron a la familia que era candidato para la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular, conocido popularmente como “corazón artificial”. El dispositivo que colocarían es un Heartmate 3, que mide unos 10 centímetros y su función es extraer la sangre del ventrículo izquierdo y expulsarla para ayudar al corazón del diputado. Se trataba de una alternativa de alta complejidad y elevado costo, superior a los 14 millones de lempiras, según relató la familia, destinada a pacientes que han agotado las opciones de tratamiento convencionales. “Los especialistas nos dijeron que era un dispositivo de última generación fabricado con titanio y que funciona como una bomba mecánica que ayuda al corazón a mantener el flujo de sangre”, relató Solorzano de Morales. Mientras el parlamentario recibía el dispositivo para seguir con vida su esposa emprendía una cruzada para recolectar los más de 14 millones de lempiras que necesitaban.

La cirugía fue un éxito. A sus 38 años, el diputado recibió el dispositivo y ya suma dos meses conviviendo con el llamado “corazón artificial”. Durante este tiempo ha permanecido en México bajo observación médica y en un proceso de rehabilitación constante. Los síntomas que durante años afectarán su calidad de vida han desaparecido. El cansancio, la dificultad para respirar y los desmayos no han vuelto. Como parte de su recuperación, realice rutinas de ejercicio de hasta 40 minutos diarios bajo supervisión médica lo que no podía realizar antes de la intervención. Lesvia quien ha permanecido a su lado durante todo el proceso, explica que hoy la disciplina se ha convertido en un pilar fundamental de esta nueva etapa. "El dispositivo requiere controles permanentes , medicamentos, una alimentación adecuada y cuidados específicos debido a que funciona con una fuente de energía externa", dice. "Hubo momentos en los que todo parecía imposible, pero nunca dejamos de creer. Cada puerta que se abrió, cada persona que apareció para ayudar y cada avance que vimos en su recuperación nos recordó que Dios seguía guiando esta historia", expresó Lesvia de Morales.

Ahora, mientras se prepara para regresar a Honduras, la familia asegura que celebra el avance médico, pero sobre todo una nueva oportunidad de vida. "Hoy vemos a Octavio recuperado, activo y próximo a regresar a Honduras. Estamos celebrando una nueva oportunidad de vida", afirmó.

Una nueva oportunidad de vida

En conversación con LA PRENSA, el diputado Octavio Morales aseguró que está prácticamente listo para regresar al país y agradeció a Dios, a su familia, amigos, conocidos y correligionarios por el apoyo recibido durante uno de los momentos más difíciles de su vida. “Dios me está dando una segunda oportunidad”, expresó. También recordó que durante el proceso recibió el respaldo de médicos, enfermeras, especialistas, instituciones y personas solidarias que extendieron su ayuda cuando más la necesitaba. Para él y su familia, esta experiencia representa una muestra de cómo la fe y la ciencia pueden coincidir en los momentos más complejos. "Hoy regresamos con gratitud en el corazón. Esta historia no es solamente nuestra; pertenece a todas las personas que creyeron, oraron y caminaron con nosotros. Gracias por acompañarnos en este milagro de vida", manifestó. Y conclusiones con una frase que resume el significado de este proceso para él: “Dios hizo un milagro en mi vida y solo puedo decir gracias por tanto”. Según especialistas en cardiología, la insuficiencia cardíaca representa la etapa final de muchas enfermedades del corazón y figura entre las principales causas de muerte, en gran parte debido a la falta de un diagnóstico temprano.