Nueve meses después estará listo macrodistrito de Cofradía

Nos sentimos alegres con esta obra porque ya no tendremos que ir a sps por una consulta.

" Nos sentimos alegres con esta obra porque ya no tendremos que ir a sps por una consulta. "

Por su parte, el jefe de Infraestructura Municipal , Luis Saa , detalló que el costo del proyecto es de L44,860,346.95.“Se hizo un recorrido en las instalaciones con los encargados de la Gerencia de Salud para que conocieran a detalle el proyecto y realizaran algunas observaciones porque estamos en el tiempo de hacer detalles”, enfatizó. Indicó que la constructora encargada aún no ha entregado el proyecto porque hubo algunos retrasos, pero la primera quincena de enero se recibe la obra.Hicimos el recorrido y la Gerencia de Salud no realizó observaciones, indicó.

San Pedro Sula. Los macrodistritos municipales de salud Las Palmas y 6 de Mayo en la Rivera Hernández estarán abiertos el sábado 31 de diciembre.

Wilmer Euceda, gerente de salud municipal, explicó que el personal trabajará el sábado 31 de diciembre de 7:00 am a 1:00 pm.

El domingo 1 de enero no se trabajará, mientras que el lunes 2 de enero laborarán en horario de 7:00 am a 4:00 pm incorporándose a las labores cotidianas el martes 3 de enero de 7:00 am a las 7:00 pm.

Se atenderá en las áreas de pediatría, ginecología, medicina interna y general, farmacia y vacunación contra la covid-19, favoreciendo a la población en general, especialmente a los habitantes de Las Palmas y de los barrios y colonias aledañas como Cabañas, San Francisco, La Unión, La Paz, San Luis, Montefresco y San José Cinco, manifestó el gerente de salud municipal.