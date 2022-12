Aún no hay consulta y médicos seguirán en protestas

San Pedro Sula

Seis semanas llevan suspendidas las atenciones en la consulta externa de los hospitales Mario Rivas y Leonardo Martínez debido al malestar entre los médicos.

Representantes del Colegio Médico afirmaron que Secretaría de Salud está pagando con “cuentagotas”, no le están pagando a todo el personal, a empleados por contrato no le están dando reajuste y les adeudan dos meses de salario y a otros no les han dado su decimotercer mes de salario, entre otras situaciones.

Asimismo, no hay un abastecimiento en los centros de salud y hospitales, y a la fecha no hay un plan de cómo se hará el proceso de adjudicación de insumos y medicamentos para el otro año.

Argumentaron que el Estado está haciendo compras directas; pero no es suficiente para el volumen de medicamentos que se necesita. Las protestas seguirán en enero.