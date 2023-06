Nacen trillizas saludables en el hospital Mario Catarino Rivas

Cecilia Julián, una hondureña procedente de Omoa, Cortés, dio a luz tres hermosas niñas en el hospital público Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Este es el primer parto triple de 2023 en ese centro hospitalario. El parto, atendido por los médicos del centro, se suscitó el 15 de junio de 2023.

La primera niña, Dashley, nació a las 5:32 am con un peso de 1,900 gramos, le siguió Danna a las 5:33 am con un peso de 1,640 gramos y por último Dayerling, quien vino al mundo a las 5:37 am con 1,640 gramos.