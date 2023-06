Nace la primera bebé “in vitro” asistida con inteligencia artificial en Honduras

El nacimiento de Victoria de Dios es una historia de avances médicos, pero también de fe, sacrificio y dedicación. Los padres son profesionales que se casaron y buscaban conformar una familia, pero nunca imaginaron que tendrían problemas para tener hijos.

Lo intentaron de manera natural y no lo lograron, se sometieron a inseminación artificial y no hubo resultados, luego procedieron a una fertilización “in vitro” y no tuvieron el resultado esperado.