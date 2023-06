¡HÉROE! Doctor hondureño asiste milagroso parto en vuelo de Honduras a Miami

“Escuché que una persona se quejaba en la parte de atrás, luego me fui a ver y la estaba asistiendo el personal del vuelo que eran tres hombres. Se colocó a la paciente al final del pasillo y me di cuenta que estaba en posición para parto. Pedí un par de guantes y me di cuenta que el bebé venía de pies. Hicimos la maniobra para evacuar el producto y lo más complicado era liberar la cabeza de la bebé”, recordó.

“La niña nació rosada pero estaba poniendose morada, no estaba respirando por ser prematura ya que la paciente solo tenía 27 semanas de embarazo. Comenzamos a estimular a la niña con un brazo sosteniendole la cabeza y con los dedos haciendole masajes cardiacos. La reanimamos y pasaron cinco minutos hasta que logramos que la niña tuviera frecuencia cardiaca normal y respirar por si sola de pronto comenzó a llorar. Eso generó alegría en el vuelo porque no pasó a más aunque pudo haberse complicado la niña y la mamá. No se que hubiera pasado con ellas si no hubiera habido médicos, hubiera sido una tragedia”, agregó.

El doctor Suamy Bermudez sugirió a los pilotos del vuelo aterrizar en el aeropuerto más cercano ya que no garantizaba que la niña sobreviviera una hora y media que faltaba para llegar a Miami.

Fue así que se aterrizó en Cancún, México siendo recibidos por los paramedicos del aeropuerto y llevaron a la mujer y a la niña al hospital de esa ciudad.

La mamá estuvo hospitalizada y a los dos días le dieron de alta, mientras que la niña continúa en la unidad de cuidados intensivos del hospital y está evolucionando bien. Ya se alimenta por si sola aunque está conectada a un ventilador mecánico.Los padres de la bebé son oriundos de la comunidad San Juan Rivas, Nicaragua y regresaban a Miami donde residen.

Ellos han mostrado su agradecimiento al doctor Suamy Bermudez, que viajaba a Miami a una reunión de trabajo.

“Me reuní con la familia y me han invitado a visitar Nicaragua y me regalaron una sudadera con mi nombre bordado y el número del vuelo. Es una satisfacción haber salvado a la muchacha y a la bebé dentro de las circunstancias”, finalizó el doctor Suamy Bermudez quien tiene una especialidad de medicina interna y labora en el hospital Atlántida y en un centro hospitalario privado de La Ceiba.