Microempresarios se quejan por apagones y quema de aparatos

Los sampedranos reportan constantes apagones, hasta tres diarios y en los últimos días se han intensificado, aseguran. Al llamar al 118, si hay suerte de que respondan, manifiestan que es una falla y están en proceso de repararla.

Esa es la denuncia de los habitantes afectados y algunos de ellos para rematar explican que se les han dañado electrodomésticos. Ante la nula respuesta de las autoridades, prefieren no acudir a las oficinas de la Enee porque explican no tener confianza en que resolverán el problema y solo pierden el tiempo.

”Yo vivo en la colonia Smith y solo ayer se fue tres veces la energía y no por la lluvia, sino que a cualquier hora sin avisar. Se me quemaron los ventiladores, pero no hay a donde recurrir” dice Claudia Muñoz, ama de casa.

Para Victorino Carranza, Representante de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes, considera que el calvario con los apagones ha empeorado en los últimos días.

“Eso es grave, eso cada día es peor porque no tenemos preavisos, sino que lo que más afecta son los apagones intermitentes que cada minuto vienen, cada dos minutos, y eso es lo que queman los aparatos, ahorita tuvimos una gran debilidad de cinco motores que se nos quemaron, no tenemos a quien reclamarle, no hay un ministerio que haga responsable el estado y entonces nos afecta directamente” dijo.

Carranza dice que lamentan estas situaciones y lo peor es que la microempresa sigue abandonada porque todas las promesas quedaron en papel.

Los microempresarios y comerciantes esperan que con el anuncio hecho por el Secretario de Estado en el despacho de energía, Erick Tejada, sobre la ampliación de la subestación San Pedro Sula Sur con una inversión de poco más de L113 millones la situación mejore.

“Esta ampliación es clave -junto a la ampliación de la Subestación San Buena Ventura-, para mejorar a sobremanera el transporte de energía en el Valle de Sula y traer más energía del sur al norte del país. Pronto estaremos inaugurando ambas ampliaciones y la línea de Transmisión San Pedro Sula Sur-San Buena Ventura” dijo el ministro en sus redes sociales.