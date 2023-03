Uso voluntario de la mascarilla será positivo para el turismo

El uso voluntario de la mascarilla, así como no presentar pruebas covid-19 , es visto con esperanzas por el sector turismo , que espera seguir recuperándose en los próximos meses.

En este sentido, las aerolíneas opinan que esto les beneficia, ya que el proceso se vuelve más expedito, no se les negará el abordaje a los pasajeros por mala interpretación si tiene o no que llevar pruebas; además, se reducen los costos porque las aerolíneas proporcionaban el cubrebocas a los pasajeros que no lo portaban.

“Esto es algo positivo, otros países ya habían retirado esta medida, es una traba menos, un costo menos para las personas. Una de mis preocupaciones es que estábamos contaminando más con las mascarillas”, expresó Ricardo López, directivo de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes.

Ana Morales, vicepresidenta de Canaturh San Pedro Sula, declaró que esta nueva medida indica que el riesgo de morir o agravarse por covid es menor, lo que es algo positivo. Detalló que esto genera mayor confianza en el extranjero de visitar nuestro país, debido a que es un indicador de que se ha hecho un buen trabajo en la lucha contra el coronavirus y se han reducido los contagios. Incita a los que no lo han hecho a vacunarse.

“Va a impactar positivamente al turismo”, señaló.

Óscar Aguilar, médico asignado a la Oficina Sanitaria Internacional (OSI), que opera en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, manifestó que para ingresar al país no es necesario presentar las pruebas o el carnet de vacunas contra el covid-19; sin embargo, Estados Unidos sigue exigiendo a los turistas extranjeros el carnet de vacunas o pruebas negativas para ingresar al país.

Aguilar señaló que en la OSI también están atentos a otras enfermedades contagiosas que están teniendo un repunte en otros países, como rubéola, sarampión.

“Por ejemplo, tenemos una alerta de cólera en Haití, estamos pendientes de cualquier caso en los vuelos, al igual que de casos de sarampión y rubéola”. Destacó que habría que esperar un leve repunte de casos por covid luego de la Semana Santa.

Prechequeo en línea: pueden ingresar a la página https://prechequeo.inm.gob.hn/Login.