Iroshka contra Alex Cáceres y lo señala por "comentarios irresponsables"

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, se colocó nuevamente en el centro del debate público tras emitir un extenso y contundente mensaje en redes sociales dirigido al periodista Alex Cáceres.
Iroshka lo acusó de actuar de manera irresponsable, sesgada y carente de rigor periodístico en sus comentarios contra su partido, en el contexto de la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional.
El pronunciamiento, publicado y rápidamente viralizado, surge en medio de un clima político marcado por tensiones, negociaciones y acusaciones cruzadas entre fuerzas partidarias, especialmente durante el proceso de conformación de la junta directiva del Legislativo.
En su mensaje, la diputada liberal cuestionó duramente lo que calificó como una “lógica selectiva” aplicada por el comunicador al analizar los movimientos políticos del Partido Liberal, mientras —según ella— se omiten o minimizan acciones similares de otros actores.
“El Congreso se instala por mandato constitucional”, recordó Elvir, subrayando que dicho proceso no debe ser interpretado como una maniobra oscura ni como una traición ideológica, tal y como —a su criterio— se ha insinuado desde algunos espacios mediáticos.
Para la congresista, resulta contradictorio que se critique al Partido Liberal por buscar votos de otras bancadas cuando ese mismo ejercicio ha sido reconocido públicamente por dirigentes de otras fuerzas políticas sin recibir el mismo nivel de cuestionamiento.
En ese sentido, Elvir puso como ejemplo al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien ha manifestado abiertamente su intención de buscar votos del partido Libre para impulsar su agenda legislativa.
La diputada reprochó que, ante esas declaraciones, el periodista señalado haya guardado silencio, lo que —según ella— evidencia un trato desigual y una narrativa acomodada.
“Si desde su lógica buscar votos de Libre es pecado, empiece señalando a Zambrano”, expresó la parlamentaria, cuestionando por qué acciones similares son calificadas como “estrategia política” cuando las realiza un sector, pero se etiquetan como “alianzas ideológicas” o “pactos oscuros” cuando involucran al Partido Liberal.
Para Elvir, esa diferencia de criterios deslegitima el análisis y erosiona la credibilidad del ejercicio periodístico.
Además, Elvir hizo un llamado directo a la ética periodística, recordando que la ciudadanía espera información sustentada en hechos verificables y no interpretaciones diseñadas para generar polémica o morbo. “El pueblo espera de los periodistas objetividad y pruebas, no interpretaciones acomodadas”, escribió, dejando entrever su molestia por lo que considera una narrativa mediática injusta hacia su partido.
El pronunciamiento concluyó con una advertencia tajante: si no se aplica la misma vara para medir a todos los actores políticos, el ejercicio informativo pierde su esencia y se convierte en “campaña sucia”.