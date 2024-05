Molestia en la ciudadanía por demora en antecedentes policiales

Los antecedentes policiales son un trámite con mucha demanda entre la ciudadanía ya que lo piden las empresas en el proceso de contratación, también se requiere en algunos viajes y en trámites legales.

Al plantel policial conocido como Ballena en barrio La Guardia de San Pedro Sula llegan a diario cientos de ciudadanos a solicitar el documento, que desde 2020 comenzó a emitirse de forma digital.

Aunque existía la posibilidad de tenerlo digital, quienes querían tener el documento impreso podían pedirlo, ahora solo es enviado a través de WhatsApp, sin embargo, hasta eso está tardando más de 10 días, denuncian los ciudadanos, que pagan 200 lempiras por el documento.

“El asunto es que uno viene hacer el trámite, le dicen que dentro de 24 horas lo van enviar por whatsApp, uno deja el número celular en la copia de la cédula, pero yo vine el lunes y como no me lo habían enviado vine a reclamar y me dijeron que hasta dentro de diez días me lo van a mandar y la empresa a la que yo estoy aplicando no me van a esperar diez días”, compartió a LA PRENSA el ciudadano Juan Fernández.

Lamentó que anteriormente solo tardaba uno o dos días tener esa hoja y ahora es una demora de más de diez días. “Y mi hija lo tramitó el 21 de febrero y no se lo han enviado, más de dos meses, ahorita lo trámite con el agente y me dijo ya se lo voy a enviar. Ellos no dicen nada, es pura irresponsabilidad”, aseveró Fernández.