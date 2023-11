¿Qué zonas no tendrán energía en San Pedro Sula?

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), realizarán esta semana trabajos de mantenimiento que conllevan a la interrupción del servicio eléctrico por hasta ocho horas.

Martes 14 de noviembre:

De 8:00 am a 4:00 pm no tendrán energía eléctrica las colonias San Carlos de Sula, específicamente en avenida El Rosario y en la San Roberto de Sula en calle río tinto.

Viernes 17 de noviembre:

De 6:00 am a 8:30 am serán afectadas las colonias Altamira, Altiplano, Suazo Cordova, Vieja Primavera, Vieja Primavera 2, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, La Trejo cuarta etapa, Prado Alto, Prado, Hernández, barrio Paz Barahona, aldea San Isidro, aldea Las Peñitas, las empresas Lovable de Honduras, Embotelladora de Sula, el plantel de la Enee, City Mall y Power Chicken.

Hasta este lunes, estos son los barrios y colonias sampedranos que han sido publicados por parte de la estatal, es importante mencionar que podrían sumar más, y que algunas zonas se quedan sin el servicio eléctrico aunque no están en la lista de interrupciones, los abonados deben llamar a la línea 118 ante cualquier corte de energía no programado o alguna emergencia y generar un número de reporte, es vital que el abonado le de seguimiento al reporte que ya generó y no crear un reporte nuevo para una respuesta más eficaz.

Las oficinas de atención al cliente de la Enee en San Pedro Sula se encuentran en la 3 avenida, 4 calle barrio Guamilito y en Novaplaza, bulevar del norte.