La Chocolatería-Boutique, un dulce orgullo sampedrano

Son chocolates artesanales hechos y pintados a mano que esconden una explosión de sabores en sus rellenos. Es un emprendimiento familiar donde se demuestra que no existen barreras para convertirse en un referente y deleitar el paladar de todos los que se atreven a degustar de los productos que llegan a eventos a domicilio y también puede obtenerlos en el Bazar del Sábado.

Allá por el 2016 la falta de un empleo llevó a Ariel Castellanos a buscar opciones para agenciarse de dinero y salir adelante. Comenzó a revisar ideas en internet y vio tutoriales sobre elaboración de chocolates. “Busqué alternativas pero me llamó la atención los chocolates. Comencé a elaborarlos y los primeros no quedaban tan bien pero aún así mi madre los llevó a vender entre sus compañeros del hospital Mario Rivas y comenzaron a hacerme pedidos”, recuerda Ariel.

Los primeros los hice para un regalo y fueron gustando, así comenzamos, recuerda emocionado. “Empecé a ver recetas de cómo hacer “cake pops” (bolitas rellenas de suave ponqué y cubiertas de crocante chocolate) convirtiéndose en uno de los primeros postres y hoy se ha vuelto muy popular entre sus clientes.Ya en el 2017 encontraron una oportunidad en el Bazar del Sábado y su situación cambió.

“Comencé con tres sabores y sabía que tenían buen sabor, pero visualmente no eran atractivos, pero no desmayé y seguí con el apoyo de mi mamá y hermana”.Los primeros fueron rellenos de jalea de naranja, menta y almendra. “Sabían bien pero, no se miraban bien”, dice al recordar su primer producto.Ariel agrega que fue probando más sabores y su madre se encargaba de venderlos. Hoy cuentan con más de 20 rellenos, diferentes formas y ofrecen hasta esculturas de ángeles, navideños, árboles, cruces, y lo que el cliente les soliciten. “Son figuras en 3D”.