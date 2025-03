Rudo Pastor lleva al CNE 128 actas a impugnar y denuncia fraude del M28

San Pedro Sula, Honduras

El exministro de la presidencia manifestó que de un total de 520 actas, 128 presentan adulteraciones de fraude por lo que ha solicitado al CNE una revisión exhaustiva con lupa para que garantice que estas inconsistencias no pongan en peligro la voluntad popular reflejadas en las urnas.

Rodolfo Pastor, en una entrevista reciente con LA PRENSA había reiteredado que en estas elecciones primarias hay un empate con el precandidato a la alcaldía de SPS, Adrian Padilla Álvarez, hijo del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri del movimiento M28.

“Este proceso electoral ha sido una competencia dura y en este momento lo que estamos denunciando es que el movimiento M28 hizo un uso inadecuado, excesivo, abusivo de recursos a su disposición para tratar de salir beneficiado con los resultados de la elección, y no solamente hizo ese uso durante la campaña, sino que también el día mismo de las elecciones al parecer, y eso es lo que tendrá que determinar el Consejo Nacional Electoral”, relató.

Añadió que está animando otros miembros de su partido a que se atrevan a hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes, ya que es un problema que también atañe al Partido Nacional y el Partido Liberal.

“Como miembro de Libre, yo creo que tenemos una responsabilidad extraordinaria de exigir que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿Verdad? y no debemos aceptar que se reproduzcan los vicios del pasado”, explicó.

Rodolfo pidió al coordinador general del Partido Libre, José Manuel Zelaya atender estos problemas ya que considera que Libre tiene que dar el ejemplo.

”Esto me indigna y me parece incorrecto, por eso procedo a hacer la denuncia del caso y a recurrir a los órganos electorales para que nos ayuden a hacer justicia, a mí me importa mucho que mi partido quede un ejemplo de una forma distinta de hacer política”, declaró.

Rodolfo Pastor reiteró que en las actas hay indicios de manipulación e inconsistencias y que las mismas reflejan datos que no son creíbles y que no obedecen a la realidad de las elecciones primarias.

“Estas actas muestran que fueron llenadas muchas de ellas por la misma persona de manera sistemática, que tienen más votos de los que debería tener una urna en una elección”, finalizó.