Realizarán jornada gratuita de vacunación para perros en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Fundación Mascotas en Adopción Honduras anunció la realización de una jornada gratuita de vacunación canina que beneficiará a cientos de mascotas en la capital industrial, con el objetivo de promover la salud animal y prevenir enfermedades infecciosas.

La actividad se desarrollará el próximo lunes 8 de junio en el Parque México o Benito Juárez, ubicado frente a la Universidad de San Pedro Sula (USAP), en un horario de 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Durante la jornada se aplicarán de forma gratuita vacunas contra enfermedades que afectan gravemente a los perros, entre ellas moquillo, parvovirus, adenovirus, parainfluenza y leptospirosis.

Los organizadores informaron que estarán disponibles 500 dosis gratuitas, por lo que hicieron un llamado a los dueños de mascotas a llegar con anticipación, ya que la atención será por orden de llegada y el cupo es limitado.

Como parte de los requisitos establecidos, únicamente podrán ser vacunados perros mayores de dos meses de edad que se encuentren clínicamente sanos. Asimismo, cada persona podrá llevar un máximo de dos mascotas.