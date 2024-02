Ordenar el centro, un reto casi imposible para las autoridades

Por su parte, Claudia Pineda , dirigente del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), dijo que su organización no ha sostenido ninguna reunión con las autoridades municipales como dicen. “Como organización presentamos una solicitud al jefe de Abastos y Mercado para trabajar en un reordenamiento, pero no hubo respuesta positiva. Nosotros queremos colaborar porque nos gusta trabajar en orden, pero es imposible con funcionarios que no dan respuesta”, dijo.

Se han comprometido a cuidar el parque, especialmente por la noche, y a no instalar sus puestos frente a los negocios formales que funcionan en esta zona”, indicó. Pero el problema no es únicamente en el parque sino en la segunda calle, sitio que será despejado con un operativo según el alcalde Roberto Contreras.

Aclaró que como sindicato no están en contra del reordenamiento, pero pareciera que no hay autoridad. Aquí no tenemos autoridad. Hemos estado dando ideas al jefe de la Policía Municipal para hacer un trabajo, pero creemos que no cuenta con el apoyo necesario”, señaló Pineda.

Por su parte, Fredy Núñez, dirigente del Sindicato de Vendedores Libres, Ferias y Estacionarios de Honduras (Sivelefesth), dijo que se reunieron con representantes de la municipalidad y solicitaron que los dejaran trabajar aunque sea con paraguas. “Empezaron por el parque y dicen que luego van a otros sectores. Nosotros queremos trabajar ordenadamente sin nada de conflictos y estamos colaborando pacíficamente. Vamos a trabajar con paraguas”.

Cabe señalar que en la ciudad hay seis asociaciones de vendedores debidamente legalizadas que aglutinan a un buen porcentaje de vendedores situados en la zona comercial del centro.