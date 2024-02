En 80% se disparan casos de dengue en la última semana, urge colaboración

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024 se registró un incremento de dengue de 80%, pese a los esfuerzos de las autoridades, que decretaron emergencia por dengue.

Alma Barahona, epidemióloga de la Región Metropolitana, informó que lo más preocupante es que hay más reporte de dengue con signos de alarma y grave. Detalló que desde el 1 de enero al 7 de febrero se contabilizan 780 casos, de los cuales 206 se dieron en la última semana, que es un incremento considerable en relación con los 120 de la semana anterior.

La médica enfatizó en que la población no ha entendido que la limpieza de sus casas es lo principal para erradicar el zancudo “Aedes aegypti”.

Este año, en la ciudad se reporta la muerte de dos jóvenes menores de 20 años, uno de estos llegó al hospital seis días después de estar presentando fiebre, por lo que la recomendación es trasladarse al centro de salud al primer síntoma.

La estrategia más lógica que implementan las autoridades es el barrido con fumigación, aunque la doctora reconoció que es carente el recurso humano y mínimo debe haber 50 hombres en labores permanentes.

Se le cuestionó a la médica sobre si aún con la reciente declaratoria de emergencia municipal, con la asignación de 9 millones, no se dan abasto, y esta respondió: “Todavía no, no tenemos el recurso humano disponible, pero me imagino que el alcalde con la declaratoria pronto lo dispondrá”.

Salud municipal informó que esta semana se solicitó a la gerencia administrativa la compra de insumos, y en cuanto al personal, las gerencias pondrán a disposición personal que superará los 30 empleados.