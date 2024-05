Lucha de poder en la alcaldía se traslada a las calles con activistas

Minutos más tarde llegó un grupo de personas con la bandera del Partido Liberal para respaldar al alcalde Contreras y su gestión al grito de “cuatro años más”.

El vicealcalde Omar Menjívar y Antúnez se hicieron presentes al lugar. Antúnez dijo que no ha sido notificado oficialmente del traslado, pero cuando se lo plantearon no lo aceptó. Mientras que el vicealcalde Omar Menjívar aseguró que han sido tolerantes con el alcalde, pero exigen respeto con la militancia y las gerencias que le corresponden al partido. “Él no hubiese sido alcalde si no fuera por Libre, ya que solo nunca lo hubiera logrado”, dijo.