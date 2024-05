Comerciantes sampedranos están “hartos” de los apagones

Algunos se han visto obligados a comprar al contado y a plazos plantas generadoras de energía, pero otros no pueden darse este lujo porque las ventas han caído grandemente y apenas tienen para pagar salarios, aseguran.

Se está yendo más la energía, pero el recibo sale más alto, no vemos una rebaja.

Villalta detalló que pese a que este año han tenido más cortes de energía , que son semanales y por varias horas, no han tenido una reducción en la factura, ya que pasó de pagar L9,000 a L11,000 al mes.

“Necesitamos la energía para cobrar con el POS, para que funcionen los ventiladores y las luces, porque si ven oscuro la gente no entra”, dijo a LA PRENSA , José Luis Villalta, responsable de una tienda de tecnología.

Adquirió un generador de energía a un costo de L40,000 y ponerlo a funcionar por seis horas tiene un gasto de 900 a 1,100 lempiras en combustible.

“Por eso no hay empleo en este país, no podemos sobrevivir como negocio, no hay ventas, las rentas cada vez más caras, es difícil, todo está más caro”, lamentó el emprendedor.