Confrontación entre alcalde y vicealcalde de San Pedro Sula

Menjivar fue contundente al señalar que en la alcaldía sigue operando una red y como parte de ella señaló al yerno y a la esposa y eso si lo sabe dijo.

Por su parte el alcalde Roberto Contreras dijo que está contento por todas las investigaciones. “Ningún funcionario público puede sentirse incomodo si su manejo es transparente. Se le está dando toda la información que ellos quieren y necesiten.

“El problema grande es que el próximo año se elige al alcalde de San Pedro Sula y hay temas muy delicados como es la basura, Aguas de San Pedro y una demanda millonaria que s entablará. Hemos defendido a capa y espada los impuestos de los sampedranos y es normal que estos asuntos se dan”.

Nos asombra la inmediatez para investigar nuestra administración cuando nosotros tenemos más de 15 denuncias que hemos interpuesto y nunca han tramitado ni siquiera uno. Contreras dice que son los sampedranos los que lo han metido en este problema porque 8 de cada 10 sampedranos van a votar por Roberto Contreras en la reelección y esto molesta a los que tienen aspiraciones y están contratando extorsionadores para que hablen mal de su administración.

Al ser consultado si su familia tiene contratos con la alcaldía dijo: “Estoy en una situación delicada, mi hija tiene un embarazo de alto riesgo y todas estas cosas están poniendo en riesgo el embarazo pero claro extorsionadores que quieren dañar a nuestra familia a cambio de condonaciones de más de L18 millones para que me saquen a mi y a mi familia”.

Todos estamos nerviosos en mi casa pero por la situación de mi hija no por esto que venga quien quiera. “Yo me llamo Roberto Contreras y no tengo ni un empleado que sea de mi familia lo que quiere decir que no tengo ningún vínculo de consanguinidad ni soy yo el que adjudica contratos. No soy yo es la Onca quien adjudica contratos y la Corporación la que autoriza estos contratos.

Más tarde y tras conocer las declaraciones del vicealcalde Menjivar el alcalde grabó un video donde la arremetió nuevamente contra el vicealcalde Omar Menjivar a raíz de las declaraciones dadas por el funcionario. “Este cerdo se atreve a hablar de mi esposa cuando es un paracaidista que no viene a trabajar”.

Frente a su oficina le dijo al vicealcalde “Vos Omar Menjivar te dedicas a hablar de mierdas de mi y de mi esposa si tenes los huevos bien puestos, vos cabrón que por cerebro lo que tenes es un cacahuate búscame como hombre a mi pedazo de pendejo... Acá te vine a buscar a tu oficina para ver si estabas en tu oficina conmigo no vas a jugar.. pedazo de culero eso es lo que sos vos maje hablando de una mujer..no tenes pantalones vos cero...”