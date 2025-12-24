Hogar Don de Jesús, un refugio de amor para los menos favorecidos

San Pedro Sula, Honduras.

Desde hace más de tres décadas, las hermanas de la Caridad sostienen en silencio una de las obras más humanas en San Pedro Sula, abriendo sus puertas a personas golpeadas por la enfermedad, la pobreza o el abandono, a quienes ofrecen cuidado y compañía.

En el hogar Don de Jesús, personas que viven con VIH y adultos mayores, en su mayoría en condición de abandono, han podido encontrar una familia que los cuida con la dignidad que merecen.

Luego de conocer la conmovedora historia de Jorge, un sampedrano que encontró en esta casa hogar una nueva familia después de permanecer seis años en el hospital Mario Rivas, las hermanas abrieron sus puertas al equipo de LA PRENSA para compartir un poco de esta loable labor.

Con una sonrisa cálida y voz suave, la hermana Lucina, directora de la casa hogar, compartió que la obra inició en 1992, cuando el VIH era una enfermedad temida, estigmatizada y muchos pacientes eran rechazados incluso por sus propias familias.

La religiosa relató que a petición del obispo de la época, la Iglesia Católica solicitó a la congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta abrir un hogar para acompañar a quienes morían solos.

Esta gran obra de amor surgió en el hospital Leonardo Martínez, con un pequeño grupo de religiosas que cuidaban a los pacientes con VIH que habían sido desauciados y abandonados en el hospital.

En 1998 las hermanas se trasladaron a la colonia Bográn, a su actual casa, que fue bendecida un 12 de octubre, apenas una semana antes del paso del huracán Mitch por el territorio nacional.

La hermana Lucina recordó que en ese momento, los tratamientos para el VIH apenas se estaban desarrollando y los medicamentos no eran accesibles en el país, por lo que el hogar se convirtió en el último refugio de cientos de personas en estado terminal.

“Muchísima gente partió de aquí a la casa del Padre, sobre todo jóvenes”, dijo con nostalgia, señalando que eran tiempos duros, marcados por el dolor físico y la tristeza de los pacientes al no poder ver una última vez a sus seres queridos.