Alcaldía busca rentar transporte para la limpieza y poda de solares baldíos

Varios regidores razonaron su voto en la sesión anterior y votaron en contra, mientras que el vicealcalde Omar Menjívar , que tiene voz pero no voto, expuso que por qué se opta por arrendar y no por adquirir o comprar usando el ahorro mencionado por la Gerencia de Ambiente .

“Por ejemplo, habla de un tractor multiusos, ese no sería un medio de transporte; una chapiadora, eso tampoco son medios de transporte. Entonces, me parece que tendría que precisarse en la moción o delimitarse correctamente qué es lo que vamos a arrendar”. El alcalde Roberto Contreras expuso en la sesión y dijo que definitivamente es el inicio de un proceso.

“Aquí no se está yendo a alquilar nada, aquí no se está yendo a comprar nada, y lo que estamos haciendo es darle inicio a un proceso porque el ingeniero Beltrán no puede andar las motosierras en el lomo, no podemos andar 40 chapeadoras en el lomo, a no ser que nos preste su carro, vicealcalde, para montarle todo ese equipo a usted y que nos apoye ahí, ¿verdad?...”. Entre equipo que se busca rentar son cinco camiones, carros “pick up”, cabina sencilla y doble cabina, así como otros implementos que se necesitan para la poda y limpieza.