Más de 5,000 taxis circulan de forma ilegal en la ciudad

Dirigentes de los taxistas aseguran que la ilegalidad ha crecido de forma exponencial en la Capital Industrial, a vista y paciencia de las autoridades llamadas a regular esta situación.

De acuerdo con un censo oficial, en San Pedro Sula hay registrados 5,200 taxis, la mayoría colectivos que operan en puntos específicos, dando el servicio a barrios, colonias y residenciales.

Sin embargo, y de acuerdo con dirigentes, el número de taxis ilegales es similar o mayor, ya que no existe un censo sobre ellos.

“Estaríamos hablando de unos 5,000 taxis más que andan ilegales, aunque yo creo que es más, porque con la pandemia muchos que perdieron su empleo comenzaron a taxiar en sus carros particulares”, comentó un taxista con muchos años de trabajar en el sector.

La mayoría de taxis blancos con número son colectivos, ya que ruleteros quedan pocos, esto porque muchos ahora no están identificados; es decir, son carros particulares sin números o placas de alquiler que funcionan como servicio ejecutivo, vip y por medio de aplicaciones como In Driver y Uber.

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxhil), coincidió en que nadie regula la operatividad de estos taxis, que después de la pandemia ha crecido mucho más y no hay voluntad de las autoridades de “poner orden”. Para algunos, esto ha producido una competencia desleal, ya que no pagan impuestos ni permisos como lo hacen los taxis legales y destacan que no se les debe negar el trabajo; pero sí regularlos como a los demás.

Aunque muchos ciudadanos los prefieren porque son unidades modernas, climatizadas y limpias, cuentan con la opción de pagar con tarjeta de crédito, debito o transferencia y sobre todo por la seguridad que ofrecen por medio del registro virtual en el celular.

Alfredo Cerros, delegado del IHTT, declaró que están realizando operativos junto con la Policía Nacional para contrarrestar la ilegalidad, aunque no dio cifras sobre sancionados.