Faltó consenso en reglamento que regula cobro de propinas

San Pedro Sula. La noticia de que el nuevo reglamento de la Ley de Protección al Consumidor prohíbe el cobro de propina dentro de la factura de los consumidores no ha sido bien recibida por restaurantes, hoteleros y bares, los cuales además resienten la poca socialización que ha habido sobre la disposición.

Kenneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras (Aghas), lamentó que sumado a la falta de consenso del nuevo reglamento se mantiene la incertidumbre en el sector restaurantero, tomando en cuenta que el pago de propina representa un alto porcentaje de ingresos para los colaboradores de estos negocios.

Según Rivera, el reglamento tiene origen en casos de denuncias excepcionales hechas contra algunos establecimientos que no especifican en la factura de los clientes que el cobro de la propina es sugerido y no obligatorio, por lo que a su punto de vista este no es el mejor camino a tomar, ya que las consecuencias podrían ser grandes.