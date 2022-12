Despidos y mejora en procesos deja intervención en La Mesa

Cálix indicó que entre los hallazgos que habían llamado la atención en La Mesa estaba la falta de presencia de personal aduanero en zonas de descargas aéreas, en algunos depósitos no se ejecutaban las revisiones correspondientes, una gran cantidad de mercancía no era declarada y tampoco se le realizaba los ajustes legales, y aún haciéndolo, no eran los ajustes correspondientes en el tema de recaudación.

Cabe destacar que La Mesa ya había sido intervenida en administraciones anteriores también por irregularidades.

Cálix agregó que por denuncias interpuestas en el Ministerio Público dos personas de esta aduana terminaron con requerimientos fiscales antes de la intervención.

Aunque la inspección no tiene fecha oficial de finalización, la comisión encargada ya presentó su primer informe, aunque Cálix dijo que aún no lo ha visto. “Pero sí hay una mínima intervención hasta el momento combinada con la operatividad que lleva la aduana y se le estará dando seguimiento”.