"Me deportaron hace 20 días y mi esposa y mis dos hijos se entregaron al ICE"

San Pedro Sula, Honduras.

José Renán García, originario de Santa Cruz de Yojoa, relató con pesar cómo su sueño de una vida mejor en Estados Unidos llegó a su fin. Hace un año y medio emigró junto a su esposa y sus dos hijos, de 8 y 4 años, por medio del programa humanitario CBP One, sin embargo, una cita en la corte migratoria cambió el rumbo de su historia.

“El mismo día que me presenté ante el juez me ordenaron la deportación. Hace unos 20 días regresé a Honduras. Para no dividir a la familia, mi esposa decidió aplicar al retorno voluntario con el programa CBP Home y volver con nuestros hijos”, contó García.