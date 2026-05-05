Congreso reunirá a expertos de la cadena de suministros en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Ciudad Industrial se convertirá nuevamente en el punto de encuentro para los profesionales de compras y la cadena de suministros de Honduras y Centroamérica, con la segunda edición del ProcureNext Summit, un congreso que busca fortalecer estás áreas claves para la compatetividad de las empresas. El evento se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo en el centro de convenciones del hotel Copantl y reunirá a más de 200 participantes de Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y otros países de la región, en un espacio enfocado en la actualización técnica, el análisis de tendencias y la toma de decisiones. La iniciativa es impulsada por la ingeniera Carol de Zummar, reconocida como Linkedin Top Voice por tercer año consecutivo y quien en los últimos años ha promovido la profesionalización de la gestión de compras en Latinoamérica. Zummar explicó que el objetivo del encuentro es presisamente cambiar la percepción tradicional sobre el rol que desempeñan los profesionales de compras, para que sea comprendido desde una visión más amplia dentro de la toma de decisiones empresariales “El área de compras maneja entre el 60 y el 70% del gasto de una empresa. Es, en muchos sentidos, la decisión más estratégica que toma una organización. Sin embargo, durante años fue tratada como una función operativa, no como una ventaja competitiva”, señaló.

Bajo esa premisa, durante el encuentro se impartirán conferencias magistrales a cargo de expertos con amplia trayectoria en compras, logística y gestión de la cadena de suministro, quienes compartirán sus experiencias y metodologías aplicadas en distintos mercados. Entre ello se encuentran Anwar Tapias de Colombia, un referente en el área de compras de Latinoamérica; Claudia Ruiz, especialista en negociación con más de 30,000 profesionales formados en la región; y Luis Barreto, CEO de Huella Logística para Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia en seguridad logística y consultoría. La agenda también incluye al argentino Ricardo Mattenet, experto en abastecimiento estratégico; la dominicana Dislandi Montero, con experiencia en gestión de proveedores; y a la hondureña Johanna Ordóñez, directora ejecutiva de Grupo Equilibrium, enfocada en compliance o buenas prácticas para asegurar que los procesos de adquisición y abastecimiento sean éticos y transparentes. Entre los temas que se abordarán destacan la negociación estratégica, el category management, la gestión de riesgos, la sostenibilidad en la cadena de suministro y la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de compras y evaluación de proveedores.

Zummar indicó que el congreso también abrirá espacio para analizar cómo los conflictos geopolíticos globales han impactado las cadenas de suministro, generando cambios en los costos, los tiempos de entrega y las estrategias de abastecimiento en distintos sectores. Destacó que, a diferencia de otros espacios empresariales, ProcureNext está dirigido específicamente a profesionales que gestionan compras, negocian condiciones y definen estructuras de costos dentro de las empresas, un perfil que cada vez tiene mayor influencia en la competitividad organizacional. Además, dio a conocer que parte de los fondos recaudados durante el evento serán donados al Instituto Sampedrano de Educación Especial y la fundación Amigos de Guarderías Infantiles. Durante la conferencia de prensa de este martes, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubaín, mostró su respaldo a este congreso, destacando que estos espacios son importantes para el desarrollo empresarial.

“La gestión de compras y la cadena de suministro ya no son procesos operativos, son áreas estratégicas que inciden directamente en la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de los negocios”, afirmó. Agregó que la formación del talento humano es determinante para responder a los cambios del entorno global. “Cada decisión mejor informada permite optimizar recursos y fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas”, expresó.