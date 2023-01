Hasta barbería con minisplit hay en las aceras de San Pedro Sula

Ordenar el centro de la ciudad e impulsar proyectos para ubicar a los vendedores es una urgencia y para muchos expertos la solución es construir mercados.

Los vendedores dejaron de ser ambulantes desde hace muchos años, hoy son estacionarios con tenderetes con aires acondicionados y puertas de vidrio en algunos casos, como una barbería situada en la acera de la catedral.

Los vendedores se adueñaron de las aceras, calles y avenidas. Por algunas ya no se puede transitar. Para las actuales autoridades no es prioridad la construcción de mercados porque consideran que no son rentables para la ciudad, según explica el alcalde Roberto Contreras.