$!Abonados sampedranos reclaman por aumento a la tarifa de energía

“Ahorita vengo a reclamar a ver qué me dicen, solo vivo yo y mi hija pero ella pasa trabajando, lo único que enciendo es el televisor, porque con este clima ni el ventilador se necesita. Soy de la tercera edad y no puedo pagar esto”, dijo Castellanos.

De 280 lempiras le incrementó a L1,093 y asegura que su consumo fue mínimo en el mes de diciembre, porque debido al clima fresco no ha necesitado ni “encender el ventilador” .

Aunque son muchas las quejas de los clientes, la mayoría son por la falta del recibo de energía, porque no les han llegado a colocar el contador y les están promediando el consumo de energía y sobre todo el aumento a la tarifa a partir de este mes.

La ciudadana Gladis Hernández se quejó porque tiene un arreglo de pago por L40,732 desde 2021 y mensualmente paga L2,243 y a la vez el recibo que le llega mes a mes que es de aproximadamente L1,600; sin embargo, el recibo de este mes muestra que de L40,000 ahora debe L45,000, es decir, que pese a que paga mensualmente la cuota, la deuda lejos de bajar aumenta.

“Es una casa humilde en una aldea, no es ni residencial. Tanto recibo que he pegado y no termina, más bien va aumentando”, expresó indignada Hernández.

Nelson Avelar, del barrio Barandillas, explicó que no le llegó el recibo este mes, pues al presentarse al servicio al cliente, un agente de la EEH le informó que su consumo fue 234 kilovatios hora, menos que el mes anterior, pero debe pagar L1,284, una cifra mayor que el mes pasado.

“Me dijo la muchacha que es porque el kilovatio valía L4.65 y que ahora vale L6.03.Tengo que pagar, no puedo estar a oscuras”, contó. Los abonados esperan que el Gobierno aplique el subsidio aprobado.