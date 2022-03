Más de 210 millones de dólares costaría tratar aguas residuales

Revisar el contrato de concesión de aguas y determinar si conviene separar el tratamiento de las aguasresiduales, es una de las recomendaciones que la experta en saneamiento ambiental, Diana Betancourt, plantea a la Corporación Municipal.

Es urgente tomar acción y no continuar postergando la mora ambiental que la ciudad tiene y que afecta a miles de personas no solo del municipio, sino aguas abajo en la región del valle de Sula por no tratar las aguas residuales, dijo la ingeniera con especialización en saneamiento ambiental.

No solo por la mora ambiental, sino por el costo. En 2010 el costo era de 162.2 millones de dólares y en la actualidad supera ya los 210 millones de dólares, unos 5,000 millones de lempiras, lo equivalente al presupuesto municipal anual.