Vendedores ven oportunidad de ingresos con nuevo mercado

A Doña Linda Hernández se le corta la voz y confiesa que prefiere no recordar ese fatídico 17 de junio de 2020, cuando su puesto de artesanía quedó reducido a cenizas.

Tiene 61 años y 31 de vender en el mercado Guamilito. Gracias a ese negocio educó a sus hijos y alimentó a su familia.

“Ese día sentí que quedaba en la calle porque a mi edad no cualquiera me da un préstamo para volver a empezar. Mi cabeza me dio vueltas porque teníamos muchas cosas que pagar, y ver que todo quedó en cenizas no es fácil”, dice. Este proyecto nos abre oportunidades, y “de eso estamos seguros”, confiesa.

Maribel García tiene 53 años y 18 de vender flores en el mercado Guamilito. Ella estaba en la calle con su producto ese día del incendio. “Comenzamos a ver las columnas de humo y todos corríamos desesperados, impotentes de no saber qué hacer”.

Ha criado a sus seis hijos con la venta de flores, pero le tocó ver cómo todos sus sueños eran consumidos por las llamas.

Ellas representan a los locatarios del mercado Guamilito que perdieron su patrimonio en junio del año pasado, pero que han visto la mano de Dios y la determinación de las autoridades municipales para levantar su proyecto.

70 locatarios, en su mayoría de puestos de artesanías, perdieron la totalidad de sus puestos. Por el estado en que quedó el mercado, todos resultaron con problemas y tuvieron que reubicarse. Ahí funcionaban 355 puestos de artesanías, tortillas, comida y flores.

Ambas coinciden en que reconstruir el mercado sería una promesa más de las autoridades municipales, pero no fue así.

Hoy ven cómo el mercado está tomando forma y será un lugar moderno y con condiciones diferentes para los visitantes y los vendedores.

“El alcalde (Armando Calidonio) vino, nos prometió que nos ayudaría a reconstruir el mercado y vemos que nos está cumpliendo hoy, solo falta que nos den el capital semilla que nos prometieron cuando ya estemos en nuestros puestos nuevos”, dice doña Linda.

Carlos Flores, presidente de los locatarios del mercado Guamilito, manifiesta que ven que hay un interés de las autoridades porque trabajan día y noche y hasta los fines de semana.

“Para nosotros es positivo y se siente bien que estén agilizando los trabajos de reconstrucción para que comience a funcionar lo más pronto posible. Están dando ya los locales conforme al plano. Nos dejan ya anotados. Hemos visto las grandes fugas de agua que habían por bajo y que esperamos que con todos los trabajos que se han realizado esas facturas de hasta 114,000 lempiras bajen”, dijo.

Coincide en que hay oportunidades y esperanza.

Los sampedranos aplauden el proyecto porque consideran que el mercado Guamilito es un sitio icónico y al reconstruirlo con un diseño moderno se convertirá en uno de los lugares más visitados de la ciudad.

“Sabemos que es una nueva oportunidad para los vendedores y compradores; además, fortalecerá el turismo porque es un lugar muy visitado”, expresa Juan Reyes, un taxista que la ha visito difícil por la pandemia.

El costo del proyecto es de L125 millones y se construye con fondos 100% municipales.