Nueva York y Miami, nuevas rutas que abrirán desde el Villeda Morales

SAN PEDRO SULA

Con al menos diez nuevas aerolíneas está en negociaciones el Gobierno de Honduras, la mayoría para que lleguen al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales.

Las autoridades de Turismo destacan que con la Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo, aerolíneas que ya operan en el Villeda están abriendo nuevas rutas, aumentando frecuencias, y nuevas aerolíneas están en diálogo con el Gobierno para operar en el país.

En lo que va de este año, Spirit Airlines sumó una nueva ruta directa a y desde Nueva Orleans, siendo este su cuarto destino desde el Villeda Morales. Cuentan con tres frecuencias semanales: los días martes, jueves y domingo. Spirit tiene un vuelo diario a Fort Lauderdale, a Houston los lunes, miércoles, viernes y sábados, a Orlando los martes, jueves y domingos, y a Nueva Orleans los días martes, jueves y domingos.

La aerolínea Air Europa sumó una frecuencia más de su vuelo directo entre Madrid, España, y San Pedro Sula.

Ahora está operando los lunes y jueves. Los lunes, la aeronave viene al Villeda Morales a las 6:20 am y sale a Madrid a las 10:15 am. El jueves llega a las 6:20 am y retorna a Madrid el viernes a las 10:15 am.

Air Europa pide a sus pasajeros que lleguen seis horas antes de su vuelo. Las demás aerolíneas la recomendación es de tres a cinco horas antes. Quienes llegan una hora antes del vuelo lo pierden.

Avianca retomó una de las rutas preferidas por los pasajeros, reactivaron el vuelo directo desde San Pedro Sula a Miami con tres frecuencias semanales: los días lunes, miércoles y sábados. Por su parte, la aerolínea CM Airlines expandió sus rutas con vuelos a El Salvador con salidas desde San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Negociaciones

María José Moncada, viceministra de Turismo, declaró a LA PRENSA que una de las aerolíneas de bajo costo con la que están negociando es la estadounidense JetBlue, que podría comenzar a operar el 15 de diciembre con un vuelo directo entre Nueva York y San Pedro Sula.

También acordaron con Spirit una nueva ruta, que es Miami, la cual iniciaría el 15 de octubre de este año. “Estamos negociando con Spirit también un vuelo Roatán a Fort Lauderdale”, contó.

Moncada detalló que están negociando con una aerolínea mexicana llamada Aeromar, con la que se evalúan las rutas Cancún-Roatán y Cancún-La Ceiba y Cancún- Palmerola.

Otra aerolínea con la que están en diálogo es con la aerolínea estadounidense de bajo costo Southwest Airlines para abrir la ruta Denver-La Ceiba.Sobre que el Villeda Morales comenzará a operar las 24 horas a partir de este mes, Epaminondas Marinakys, vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), opinó que serán tres jornada de ocho horas cada una y que esto permitirá que lleguen más aerolíneas, y con la nueva Ley de Fomento serán más las de bajo costo. Pormenorizó que el Gobierno negocia con unas 10 aerolíneas.