A finales de 2021 pasará a otras manos el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales

SAN PEDRO SULA.

Hasta en el último trimestre del año próximo, una nueva compañía concesionaria tomará la administración del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP) que, junto con el Juan Manuel Gálvez (RTB, Roatán) y Golosón (LCE, La Ceiba), es operado temporalmente por la empresa norteamericana Houston Airport System (Has) Development Corporation.

El nuevo concesionario, el cual será escogido a través de una licitación internacional convocada por el Consejo Superior para la Alianza Público-Privada con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), administrará las tres terminales durante 30 años, 10 años más que el anterior, InterAirports, empresa que no logró ampliar ni modernizar el Villeda Morales.

Tercera generación La nueva concesión de los aeropuertos será la tercera generación de este modelo instaurado en las últimas dos décadas.

El pasado 28 de septiembre, InterAirports le devolvió al Gobierno los tres aeropuertos que tuvo bajo concesión y desde entonces los administra la estatal Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroporturarios (Ehisa) con el gerenciamiento de HAS Development Corporation.

Leo Castellón, comisionado de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (Sapp) y asesor de transición aeroportuaria, le informó a Diario LA PRENSA que “el Consejo Superior de las App de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo los estudios, los análisis, para crear y formular un plan maestro y lanzar una licitación pública internacional el próximo año”.

Todavía no se han definido los términos de referencia de la nueva licitación. Leo Castellón , SAPP.

El plan maestro deberá tener, según Castellón, “una inversión específica, infraestructura específica, metas de recaudo y por supuesto niveles de servicios para el usuario”. Sin embargo, hasta el momento, “aún no están definidos todos los términos de referencia para hacer la licitación internacional”.

“La operación (en los tres aeropuertos) de Ehisa durará aproximadamente un año, trece meses. Asumimos que para octubre o noviembre del próximo año debería estar adjudicada la APP al que gané el concurso”, dijo.

Mal negocio

La nueva empresa Debe invertir en protección contra inundaciones. Gerardo Meraz , consejo de Desarrollo.

La primera y última concesión del Villeda Morales se convirtió para los habitantes del valle de Sula en un mal negocio, pues después de dos décadas, la compañía InterAirports le devolvió a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) una terminal con los mismos cuatro puentes de abordaje que tenía cuando lo recibió y una tasa mucho más alta ($48.44) para cada viajero que realiza un embarque internacional.En 1999, el Gobierno cobraba $25.

Carlos Flores, quien ocupó el cargo de gerente del Villeda Morales cuando era dirigido por una junta administradora (1996-2000), lamenta que el Gobierno haya desoído a los empresarios de la costa norte que este año le propusieron la creación de una entidad especial para administrar el aeropuerto en sustitución de una alianza público-privada.

La empresa Ehisa reactivó los vuelos nacionales el 23 de este mes y tiene previsto reanudar los internacionales antes del 31.

“Después de 20 años de concesión con InterAirports, los resultados no son los esperados. No entiendo por qué volver a concesionar bajo los mismos términos. No tiene sentido concesionar. El sector empresarial planteó la posibilidad de que fuera administrado por una junta sin fines de lucro, pero el Estado creó una empresa (Ehisa)”, dijo.

Flores cree que el próximo proceso de licitación no le garantizará “nada” a los sampedranos, pues “el BID se ha equivocado en todos los procesos de concesión en Honduras y América Latina. El BID ha hecho concesionar empresas a Honduras y los hondureños no han logrado los resultados esperados”.

En los últimos días ha estado trabajando en la iluminación de la pista para lograr ese objetivo con las autorización de la Agencia de Aeronáutica Civil .

A principios de septiembre, antes de que la última concesión expirara, el Gobierno le adjudicó las operaciones temporales del Villeda Morales, Juan Manuel Gálvez y Golosón a Has Development Corporation.

Hasta ahora ni el Consejo Superior para las App ni el BID han rendido informes a los hondureños sobre los avances del proceso de concesión que iniciaron luego de que el Poder Ejecutivo decretara “suprimir y liquidar la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) en un plazo máximo de seis meses” contados a partir del 17 de diciembre de 2019 cuando se publicó el decreto ejecutivo PCM-064-2019.

Claves Mayo/2019. Licitación. Coalianza invitó a empresas a ofrecer expresiones de interés para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los aeropuertos .

Diciembre/2019. Interrupción. El Poder Ejecutivo interrumpió la licitación; disolvió Coalianza y creó el Consejo Superior de las APP.

Agosto/2020. Nuevo. El Gobierno creó Ehisa para administrar los aeropuertos. En septiembre, el Consejo de las APP contrató a Has Development Corporation que apoyará a Ehisa hasta finales de 2021.

Por apoyar a Ehisa en la operación de los tres aeropuertos, Honduras le pagará en un año a Has Development Corporation alrededor de $1 millón si el Consejo Superior para las APP logra entregarlos al nuevo concesionario en octubre de 2021.

Desde su creación en 2001, Houston Airport System (Has) Development Corporation ha participado en procesos de privatización y concesión de aeropuertos en Centroamérica y Sudamérica.

Ha participado en el desarrollo del Juan Santamaría de San José y el de Liberia, Costa Rica; el Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, y el Ernesto Cortissoz de Barranquilla, Colombia.

Protección

Para Gerardo Meraz, coordinador del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, el próximo concesionario tendrá que “invertir en protección del aeropuerto contra inundaciones, ampliar el número de mangas y hacer menos onerosa la estadía en el aeropuerto”.

“Aunque tengamos aeropuertos en otros puntos del país, el aeropuerto de San Pedro Sula siempre será importante por estar en el polo de desarrollo de Honduras.

Este aeropuerto no solo debe ser para Honduras, sino para Centroamérica”, dijo.

Para Meraz y dirigentes empresariales del valle de Sula, a raíz de las inundaciones que mantuvieron al aeropuerto fuera de servicio más de un mes, el Consejo Superior de las APP tendrá que incluir en la inversión de referencia una suma adicional que el nuevo concesionario deberá destinar para construir infraestructura que proteja la pista y la terminal de eventos similares.

Los habitantes de San Pedro Sula resienten que el Gobierno no haya incluido en el contrato de concesión firmado con InterAirports la construcción de obras de protección a pesar de haber sido afectado el Villeda Morales con las inundaciones provocadas por Mitch en 1998.

Después de retirar cientos de toneladas de lodo de la pista y la terminal y recuperar todo el equipo, Ehisa reanudó las operaciones para vuelos nacionales en el Villeda este 23 de diciembre.

El comisionado Castellón tiene la esperanza de que el Villeda reactive los vuelos internacionales con la llegada del avión de Air Europa el 31 de diciembre que, por ahora, tiene previsto aterrizar en La Ceiba.

Además, para el miércoles 30 se tiene previsto la llegada de un vuelo de CM Airlines procedente de Guatemala.