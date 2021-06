Vacunarán en la 105 Brigada, UTH y Universidad Católica

San Pedro Sula

Este día arranca en San Pedro Sula la quinta campaña de vacunación contra la covid-19 y los grupos a inocular serán las personas con discapacidad mayores de 12 años, población con comorbilidad de 50 a 59 años y personas de la tercera edad hasta los 64 años.

La vacuna que se aplicará a la población en la nueva jornada es la Pfizer, de la cual el jueves pasado llegaron al aeropuerto Toncontín 105,300 de las 212,940 dosis adquiridas por el Gobierno a través del mecanismo Covax.

Los centros de vacunación habilitados son la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) que atenderá de 8:00 am a 2:00 pm por autoservicio, la 105 Brigada de 8:00 am a 3:00 pm también por autoservicio, y la Universidad Católica de Honduras (Unicah) de 8:00 am a 4:00 pm en las modalidades vehicular y peatonal.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, explicó que esta semana se inoculará a personas de entre 50 y 59 años con enfermedades de base, y la próxima se continuará con adultos de la tercera edad de hasta 64 años.

Las autoridades recomiendan a quienes acudan a vacunarse utilizar camisa manga corta, portar su identidad, carnet de cita médica o constancia de cita médica tratante, firmada y sellada.

Calendario El lunes 21, martes 22 y miércoles 23 serán vacunadas las personas de 50 a 54 años.

El jueves 24 y viernes 25 quienes tengan de 55 a 59 años. A partir del lunes 28 de junio se comenzará con los pacientes de 64 años para abajo.

Inmunización

La población a priorizar son los diabéticos, aquellos con padecimientos cardiovasculares, hipertensos, enfermos respiratorios y hepáticos crónicos, cánceres con inmunosupresión directa, cánceres, VIH/Sida, tuberculosis (activa), trastornos neurológicos crónicos, trastornos de células falciformes, obesidad y pacientes con enfermedad renal crónica.

Asimismo trabajadores esenciales, como personal de Salud pendientes por inmunizar, miembros de seguridad nacional no asegurado por Seguro Social, funerarias, recolectores de desechos sólidos y otros grupos que vendrán a reactivar la economía turística y educativa.

“El esquema de vacunación en esta campaña es de dos dosis y debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta vacuna y cualquier otra vacuna contra otras enfermedades”, dijo Alba Consuelo Flores, ministra de Salud.

No obstante, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), detalló que de acuerdo con la recomendación del grupo de expertos en inmunización de la OMS, el intervalo de tiempo de aplicación entre la primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer es de 21 a 28 días