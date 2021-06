Jelly's House, sabroso emprendimiento con postres de gelatina en San Pedro sula

San Pedro Sula, Honduras.

Una hondureña llamada Jenmy Cardona es la emprendedora detrás del negocio "Jelly's House", La Casa de las Gelatinas en la popular Colonia Montefresco de San Pedro Sula.

"Jelly's House nace en mi necesidad de poder comprar pasteles sin lácteos, ya que mi pequeña es alérgica a la proteína de leche de vaca, el año pasado para estas fechas en medio de la pandemia buscaba quien me hiciera un pastel sin leche, no tuve respuesta, y el cumpleaños de mi hija estaba cerca, así que decidí hacerlo yo misma", asegura Jenmy.

"Debido a la prontitud de la fecha, comencé a comprar gelatinas en las pulperías, de los sabores que encontrara y así de a poquito fui comprando hasta que se llego el día 18 de abril, debía tenerlo listo el 19 de abril que cumplía años mi hija", continúa la sampedrana.

Esfuerzo

"Sin usar un equipo sofisticado, ni técnicas especiales, aun sin la materia prima completa pude hacerle el pastel a mi niña, recuerdo que lo hice en una olla (no tenía moldes especiales) lo elaboré de pura gelatina de bolsita (sin usar grenetina, que es el ingrediente principal para que un pastel de gelatina agarre textura y dureza), el resultado no fue tan malo", explica. "Pero a mi familia le encantó y debido a que les gustó empecé a hacer postres de gelatina con frutas para los de la casa y la familia, empecé a hacer mis propios moldes con botellas de refresco y todos los días preparaba postres para la casa, mi hija mayor llegaba de trabajar y decía que ya parecía la casa de las gelatinas".

Aun sin el conocimiento o la práctica, esta madre sampedrana se puso la meta de realizar el postre para su hija y de allí nació la idea para crear su propio emprendimiento. Hoy ya cuenta con un extenso menú de postres de gelatinas y otro tipo de deliciosos pasteles.

"Un primo me invitó a tomar el reto de vender los postres, pues él miraba las fotos que subía y me decía que se miraban muy bien como para vender, y ya que me había quedado sin trabajo que las vendiera. Tomé el reto y comencé a ver que se vendían bien, con los primeros ingresos empecé a comprar vasitos tamaños diferentes y poco a poco compré otros moldes y más insumos. También empecé a vender pasteles de otros sabores y vasos de gelatina con frutas", comparte.

Ahora en su negocio de Jelly's House no solo vende postres y pasteles de gelatinas y frutas, también realiza pasteles y postres de flan, donas, panqueques, fresas y manzanas cubiertas de chocolate, galletas oreo cubiertas de chocolate, canastas de frutas para regalar, cocteles, desayunos sorpresas siempre con los productos de su emprendimiento.

Contacto

Para contactarla se puede comunicar al número de teléfono 9604-0019.

Apoyando a los emprendedores

¿Eres emprendedor y quieres que los demás conozcan tu historia, negocio o restaurante? Envía un mensaje con tu información al correo emprendedores@laprensa.hn