Transportistas reclaman el pago de bono gubernamental

San Pedro Sula.

Pese a que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) asegura que ha erogado más de L184 millones por medio del programa de apoyo solidario, en San Pedro Sula los trabajadores de buses y taxis denuncian que no han recibido nada.

Este mes, el IHTT comenzó a pagar el apoyo económico al sector transporte golpeado fuertemente por la pandemia debido a que estuvieron más de cinco meses sin operar.

Entre los beneficios aprobados y publicados en La Gaceta están un bono para los conductores de buses urbanos, interurbanos y taxis, un descuento de combustible por cinco meses y la compensación del pago de la matrícula vehicular anual.

En este último caso es un solo pago por unidad vehicular, para los propietarios de unidades autorizadas en un certificado de operación del transporte público de personas y es aplicable al período 2020.

Este beneficio también abarca a los empresarios del transporte de carga.

La falta de celeridad en la entrega ha provocado molestia en el sector transporte a nivel nacional, incluso han amenazado con paros; sin embargo, el IHTT emitió un comunicado en el que informa que entre la primera y la segunda fase del programa han logrado beneficiar a

51,000 trabajadores del transporte, erogando así más de L184 millones.Detallaron que en la primera fase ejecutaron L146 millones beneficiando a 36,645 transportistas, en la segunda fase fueron efectivos L38 millones para 14,150 operarios por medio del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi).

Mediante decreto ejecutivo PCM-025-2020 reformado mediante decreto ejecutivo PCM-050-2020 y decreto PCM-018-2021 asignaron L450 millones y autoriza transferencias económicas en dos pagos o acreditaciones de L2,000 mensuales, pudiendo acreditarse en un solo pago.

Pese a estas afirmaciones, los transportistas sampedranos reclaman que no han recibido el apoyo económico y hasta amenazan con paros y aumento al pasaje.

Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano sampedrano, dijo que les cancelaron los L5 que recibían por galón de combustible y no han recibido el apoyo económico, por lo que se verán obligados a aumentarle al pasaje para poder seguir operando las unidades.

“No han cumplido y la tramitología es enorme para llegar a eso y todo lo están haciendo con citas para llevar la documentación y una vez que se hace le dan un correo y ese correo no lo contestan nunca”, aseveró.

Fernández Toro dijo que está solicitando una reunión con las autoridades para saber cuál es la situación del transporte en San Pedro Sula.

“La gente (los transportistas) van a tener que parar, porque ya no se va a poder trabajar, los costos de operación aumentaron y no hay ganancias”.

Apuntó que de unas 1,600 unidades urbanas están operando unas mil, y las que están prestando el servicio apenas están teniendo un 50% de los pasajeros que tenían antes.

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Taxis de Honduras Limitada (Cotaxhil), una de las asociaciones más grandes de la ciudad, declaró que apenas unos once motoristas han recibido el bono. ¿En San Pedro Sula legalmente hay registrados 5,200 taxis.

“Mucho mienten, mejor que digan que no pueden, que no hay recursos, no que les están dando a cinco personas, diez personas, cuando tienen que ser 70,000 los beneficiados con ese bono”.

Rodas indicó que se reunirán con la dirigencia del transporte la próxima semana para tomar medidas.

Contó que está operando de un 40 a un 50% de la flota de taxis de la ciudad.