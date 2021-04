Air Europa cumple cuatro años en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La aerolínea Air Europa cumplió cuatro años de operar en Honduras desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales.

El 27 de abril de 2017, Air Europa se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer la ruta de Madrid- San Pedro Sula de manera directa. Aunque inicialmente esta ruta se abrió de manera temporal, su éxito garantizó su permanencia.

El vuelo de diez horas llega desde Madrid a San Pedro Sula los jueves a las 6:00 am y retorna entre 9:00 am a 10:00 am. En el primer año de operaciones viajaron más de 25,000 personas. Durante estos cuatro años, más de 70,000 personas han viajado con Air Europa entre llegadas y salidas.

Esta aerolínea europea conecta a otros destinos como Barcelona e Italia, lugares que se han vuelto cada vez más atractivos por los hondureños.

“Hoy (ayer) son cuatro años de un sueño cumplido, primer vuelo de Air Europa entre Europa y Honduras y vamos por más, gracias por su preferencia”, dijo en un mensaje Carlos Valladares, ejecutivo comercial de Air Europa en Honduras.

Hasta el momento, las restricciones por la pandemia en Europa continúan y turistas no pueden ingresar, solo pueden viajar estudiantes con visa, residentes y marinos certificados.

Air Europa también se convertirá en unas de las primeras aerolíneas del mundo en disponer de la nueva funcionalidad de la plataforma Traveler ID, que permite al pasajero certificar su documentación sanitaria en el momento de realizar el check-in sin tener que salir de la web o la app de la aerolínea.

Los pasajeros con destino a España al realizar el check-in con Air Europa podrán confirmar que tienen la documentación sanitaria necesaria rellenada, de forma segura y automatizada, un formulario. De esta manera, la información queda registrada en el sistema informático de la aerolínea, lo que permitirá que sea referenciada durante todo el viaje de forma segura.