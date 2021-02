Solo la Cámara cobra renta por el triaje que funciona en sus edificios

San Pedro Sula.

El incrementó de más del 100% en el alquiler que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) aplicó a los edificios donde funciona el triaje va en contra del Código Civil, que ya establece los montos máximos.

En un informe al que tuvo acceso LA PRENSA se detalla que de todos los triajes que funcionan en Honduras solo el de Expocentro cobra alquiler.

Todos los han puesto a disposición para que operen de inmediato y 24 horas. Lo único que han pedido es que se paguen los servicios y el gobierno se ha hecho cargo, explicaron las autoridades de Copeco.

4 Edificios son los que renta la CCIC aunque no se utilizan todos. Se realizaron varios trabajaos para acomodar el triaje que funciona en ese sitio según Copeco.

De acuerdo al contrato firmado por seis meses entre el gobierno y empresarios que finalizó en octubre. El cobro de la CCIC era de un millón de lempiras más los servicios de agua y energía.

Noviembre y diciembre no se cobraron porque en esas instalaciones funcionó un albergue por las tormentas Eta y Iota.

Los representantes de Copeco necesitaban instalar 40 camas más en el triaje pero no se logró porque los encargados de mantenimiento explicaron que tenían la orden que para poder colocarlas tenían que renovar el contrato.

Con el nuevo contrato que va desde el 1 de enero y vence el 31 de marzo se conoció que el alquiler, aun con un descuento, aumentó en un 140% . De un millón de lempiras pasará a cobrarse 2.3 millones de lempiras. A juicio de sampedranos como Jorge Rivera, es una oportunidad para que la CCIC este con el pueblo porque si ese triaje no sigue funcionando en ese lugar los afectados serán los sampedranos y muchos de ellos y sus familias trabajan para la empresa privada.

Por su parte, Leonel Ayala, Ministro de Gobernación, Justicia y Desentralización, dijo que es lamentable que en un momento como este estén haciendo este tipo de incrementos.

“No hay conciencia de la situación que estamos viviendo y es cuando debemos pensar en el pueblo y no en los intereses propios”, dijo Ayala.

Estamos en una emergencia y no es tiempo de aprovecharse con esos incrementos. Leonel Ayala , ministro de Gobernación.

“Sabemos que este es el único triaje que cobra alquiler y realmente pueden cobrar pero no exagerar en ese aumento desmedido que hicieron porque no podemos decir una cosa y actuar de otra”, detalló el funcionario. A su juicio pareciera que no quieren que el triaje siga funcionando ahí.

El director del Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI), Carlos Mejía, explica que es un aumento muy grosero considerando que es de más del 100%.

Explicó que esos excesivos aumentos surgen si hay remodelaciones grandes en los edificios o también cuando un arrendador ya no quiere que alguien esté ocupando algunas instalaciones.

Detalló que el Código Civil establece que los incrementos en un alquiler anualmente pueden ser de un 10% siempre y cuando haya mejoras en los inmuebles.