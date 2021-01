Discreta afluencia de viajeros durante fin de año en la terminal de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque fueron muchos los viajeros que a última hora se movilizaron al interior del país con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año en familia, no fueron los suficientes para hacer lucir abarrotada la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula como en años anteriores.

La central lució vacía ayer por la mañana y la salida de unidades de pasajeros desde el lugar hacia otros destinos fue menor, incluso a la registrada previo a la Nochebuena y Navidad, según autoridades de la terminal y encargados de las compañías de transporte.

Aryani Reyes, representante del lugar, dijo que históricamente por la terminal pasan más de 1.8 millones de personas durante la temporada navideña, la mayoría lo hace antes del 24 de diciembre, sin embargo, este año hubo una considerable disminución en la afluencia de usuarios también para esta fecha.

“El movimiento fuerte siempre es del 20 al 24 de diciembre, ya para el 31 siempre baja la circulación de personas porque la mayor parte se va desde Navidad. El éxodo se vive otra vez del 1 al 2 de enero, que es cuando todos comienzan a regresar”, explicó Reyes.

Agregó que todos los buses que salen del establecimiento cuentan con las medidas y protocolos de bioseguridad para garantizar un traslado sin riesgos a todos los viajantes.

Las empresas de transporte operaron con normalidad aunque con menos viajes.

Reyes recomendó a quienes tienen planeado regresar a la ciudad hoy, consultar antes con su empresa de viaje, ya que casi todas suspenderán hoy el servicio.



Comercio

Las empresas de transporte y vendedores de la terminal consideraron que este año hubo una disminución de entre un 30% y 40% en la cantidad de pasajeros y las ventas en los locales del centro comercial.

“A esta hora otros años ya habían salido hasta nueve buses, pero ahorita (a las 10:15 am de ayer) solo han salido seis y no llenas, porque acordémonos que por cuestiones de seguridad no pueden ir tantas personas”, dijo Antonieta Santamaría, gerente de Mirna Express.