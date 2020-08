El hospital Leonardo paga salarios, pero aún no recibe fondos

San Pedro Sula.

A la espera que la Secretaría de Salud haga el primer desembolso de 40 millones de lempiras para el pago del personal que labora en la sala covid están las autoridades del hospital Leonardo Martínez.

Eugenia Díaz del Valle, subdirectora del centro asistencial, explicó a LA PRENSA que ya se les comenzó a pagar a los empleados de la sala covid con parte del dinero correspondiente al presupuesto anual del hospital que fue aprobado el año pasado por 98 millones de lempiras.

“Lo que el doctor (director) hizo fue tomar la decisión de utilizar el desembolso del Leonardo para pagarles a los empleados de la sala covid, porque ese desembolso de 80 millones de lempiras aún no hemos recibido nada”, manifestó Díaz del Valle.

Datos - El personal de enfermería renunció el 31 de julio, ya que les adeudaban dos meses de salario más un bono. La renuncia fue interpuesta por 50 enfermeras entre licenciadas y auxiliares que fueron contratadas por el programa Código Verde Plus. - 55 pacientes permanecían internos ayer en la diferentes salas covid del hospital Leonardo Martínez, según lo informado por las autoridades.

El hospital Leonardo Martínez fue descentralizado en 2014 y se convirtió en materno-infantil, pero ante la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus se acondicionó tras la firma de un convenio con la Secretaría de Salud para la atención de pacientes afectados por esta enfermedad.

Para el funcionamiento de la sala se contrató personal médico y de enfermería, pero a raíz de la falta de pago de dos meses un grupo de 50 enfermeras entre auxiliares y licenciadas interpusieron su renuncia.

“Nosotros les dijimos que nos tuvieran un poco de paciencia, que la crisis económica era a nivel nacional y que en otras secretarías también se les debía sueldo, pero las enfermeras que fueron las que renunciaron manifestaron que era insostenible y que no podían seguir trabajando”, expresó la subdirectora.

Claves - Decesos. Ayer hasta las 4:00 pm solo se había reportado el fallecimiento de una persona en las salas covid del hospital. - Graves. En la unidad de cuidados intensivos se tenían ayer ocho pacientes graves. - Salas. En la sala de cuidados intermedios había ayer 21 pacientes internos y 14 en la sala de observación.

Díaz del Valle manifestó que cuando la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, se comprometió a hacer el desembolso de los 80 millones de lempiras en dos partes, se llamó al personal que renunció para consultarles que si recibían el pago estaban dispuestos a regresar.

“Unas dijeron que sí y otras que no, por los momentos no han venido. Por la renuncia tuvimos que reducir las camas de 111 a 80, pero sí se les solicitó el regreso porque queremos abrir los demás cupos que teníamos, pero aún no tenemos una respuesta concreta”, dijo.

Jacobo Coto, jefe de la sala covid, manifestó que a quienes no renunciaron ya se les canceló el salario del mes de junio, pero que aún se les debe julio y los bonos. “El 4 de agosto se comenzó a pagar el mes de junio, se dijo que el 10 de agosto se cancelaría julio”, expresó.