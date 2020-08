Máquinas están detenidas en laboratorios sin reactivos de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La falta de material para procesar las pruebas PCR tiene detenido el equipo automatizado de los laboratorios de virología de San Pedro Sula, y aunque los procesos de revelado se están haciendo manualmente por los microbiólogos, en un gran esfuerzo, se podría disparar la mora de resultados en dos semanas.

Carlos Leitzelar, jefe de laboratorio, dijo que el 23 de abril se inició a procesar pruebas covid-19 en el laboratorio en San Pedro Sula con kits, en donde la extracción, mezcla y amplificación de muestras se hacía de forma manual por los microbiólogos.

Progresivamente, en lo que los profesionales generaban mayor experiencia, las pruebas diarias procesadas pasaron de 46 a 382, según el doctor.

El 16 de junio se abrió el segundo laboratorio de virología de San Pedro Sula con un equipo automatizado M2000 de la casa Abbott, el cual desarrolla los procesos antes mencionados en tiempo récord. Asimismo, se integraron tres máquinas dedicadas solamente a la extracción automatizada, para tener una capacidad en conjunto de procesar más de 1,200 muestras diarias.

“Estábamos superbién, ahí podíamos recibir 1,500 diarias y al día siguiente se reportaban, y por eso decidimos que podíamos cargar con recibir todas las muestras de la zona noroccidental; pero resulta que en las últimas dos semanas, no sabemos las razones, de repente el equipo automatizado se quedó sin reactivos”, dijo.

Asimismo, uno de los equipos de extracción automatizada está en mal estado y se están haciendo las gestiones necesarias para que un ingeniero biomédico lo repare, según Leitzelar.

“No sabemos qué es realmente lo que tiene, esta semana vamos a gestionar su reparación”.

34,507 Muestras procesadas Laboratorio de Virología del 23 de abril al 9 de agosto procesó 18,266 de SPS y 16,241 del resto de Cortés. Laboratorio de Virología del 23 de abril al 9 de agosto procesó 18,266 de SPS y 16,241 del resto de Cortés. 7,607 Casos de covid.19 en Cortés En los 11 municipios de Cortés, exceptuando Sps, de 14,767 muestras, 7,607 son positivas y ha habido 997 recuperados. En los 11 municipios de Cortés, exceptuando Sps, de 14,767 muestras, 7,607 son positivas y ha habido 997 recuperados.

En ese sentido, los microbiólogos están trabajando solamente con uno de los tres equipos de extracción automatizado, para el cual solo hay reactivos para dos semanas más, afirmó.

Los profesionales asignados al laboratorio están haciendo turnos de 24 horas para evitar que Cortés entre en mora de resultados, y en la semana epidemiológica 32 procesaron 4,905 pruebas, de las cuales 2,748 son positivas.

“Así hemos estado haciendo desde hace dos semanas. Estamos redoblando esfuerzos, estoy orgulloso de este personal porque lo están haciendo por la población; sin embargo, no podemos dar la respuesta que queremos. Ya tenemos mora en Yoro y Atlántida, Colón y Ocotepeque. El reactivo para la única máquina en función se termina en dos semanas y nos quedamos sin nada, no voy a mentir, Secretaría de Salud no nos da respuesta”, informó.

Donación

Roberto Cosenza, subsecretario de Secretaría de Salud, informó que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) donó kits de bioseguridad al hospital Leonardo Martínez, Mario Rivas, Región Metropolitana y unidades covid-19 de Villanueva y Choloma.

Entre lo donado están 8,000 batas de aislamiento, 5,000 overoles desechables, 5,000 protectores faciales y lotes de guantes, cubrezapatos, gorros, gafas y mascarillas para el personal.