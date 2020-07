Reactivación será lenta, pero se salvarán miles de empleos

Sector informal no cumple las medidas Las empresas deben facilitar el equipo de bioseguridad a los empleados como parte del protocolo. Las compañías grandes lo están haciendo, pero en la economía informal el reto es enorme. Ayer no existía en San Pedro Sula un informe sobre supervisiones de parte de Sinager para que se cumplan las medidas de bioseguridad. En el publicitado comunicado establecen que las regionales de Sinager deberán estructurar comités de vigilancia para el cumplimiento de estas disposiciones. Ayer, ninguna autoridad en la ciudad presentó informe al respecto. LA PRENSA recorrió la ciudad en su retorno de la fase 1 y muchos de los negocios, principalmente en el centro de la ciudad, no reúnen las condiciones para operar, sobre todo la economía informal. “Sabemos que hay que cumplir con las medidas y lo estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades, pues llevamos montón de días cerrados, dijo Magdalena Reyes, una vendedora del sector informal. Los comerciantes informales en el centro piden que les permitan abrir sus negocios que han permanecido cerrados desde el comienzo de la pandemia. El uso de la mascarilla y gel de manos es obligatorio, pero en los negocios informales no se está cumpliendo. Los vendedores argumentan que necesitan apoyo y algún tipo de capacitación para cumplir a cabalidad.

También es necesario colocar lavabos públicos para que la gente pueda lavarse las manos, expresan los vendedores. La necesidad ha llevado a muchos dueños de puestos de venta a tenerlos abiertos aún en fase cero, pero no cumplen con ninguna medida de bioseguridad. También las personas que llegan a comprar al mercado no usan correctamente las mascarillas.