Trabajadores del transporte en San Pedro Sula ya reciben el bono

San Pedro Sula.

Trabajadores del transporte de la zona norte ya han comenzado a ser beneficiados con el bono electrónico emitido por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Aunque actualmente el mayor número de beneficiados con esta compensación son de Tegucigalpa, en San Pedro Sula ya hay algunos motoristas, ayudantes y despachadores que han sido favorecidos, aseguran líderes del transporte.

Pyubani Williams, comisionada presidenta del IHTT, dijo que el bono solidario ha llegado a más de 6,500 trabajadores del transporte.

10,000

unidades del transporte. En San Pedro Sula hay registrados más de cinco mil taxis, unos 1,600 buses y rapiditos urbanos, 1,700 interurbanos y 1,600 mototaxis.

El apoyo solidario de L4,000 es canjeable en especies, es decir, en productos de primera necesidad, como alimentos, en supermercados y pulperías, también en medicinas o material de bioseguridad.

“El objetivo de hacerlo de esta manera es transparentar que los recursos se utilicen de manera adecuada”, dijo.

Williams detalló que ya se han realizado 6,500 transferencias a nivel nacional y tienen 25,000 solicitudes, de las cuales unas 11,000 ya fueron enviadas para que la firma auditora haga las revisiones pertinentes.

La meta es llegar a unos 70,000 trabajadores de las diferentes modalidades a nivel nacional.

El bono es emitido en dos partes: L2,000 en cada una.

Conforme a datos oficiales del Instituto, unos 3,100 trabajadores que ya llenaron el registro en línea cumplen con los requisitos y fueron aprobados.

La mayoría son de San Pedro Sula, en donde han hecho la solicitud 2,255 usuarios, de Choloma son 218 y de Villanueva 180.

El trámite

En la página oficial www.transporte.gob.hn deben escribir los datos generales del trabajador, de la unidad y el área de operación, aceptar las condiciones y guardar. La acreditación del bono a cada beneficiario es notificada a través de mensaje de texto vía teléfono móvil.

En la plataforma también aparecen los centros de canje. En San Pedro Sula son 124 establecimientos adonde las personas del transporte pueden cambiar su bono. Unos 25 de ellos son mercaditos y abarroterías y 99 son farmacias. Pese a que el transporte se ha manifestado en contra de que el bono sea electrónico y no en efectivo, en la Capital Industrial ya hay quienes lo han canjeado.

Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano, estimó que entre un 1 y 2% de los conductores y ayudantes han recibido el bono en San Pedro Sula.

Indicó que como el Gobierno ha estado entregándoles bolsas solidarias de alimentos, el bono debía ser en efectivo para poder cumplir con el pago de la renta, de los servicios públicos y otras necesidades.

“La otra es que el Gobierno suspenda los pagos de luz y agua porque no hay para pagarlos, si no hemos estado trabajando. Tenemos 30 días más que Tegucigalpa de estar encerrados”, aseveró.

Henry Rodas, líder de taxistas, detalló que radiotaxis, taxis colectivos y ruleteros están integrados en un chat de WhatsApp en donde han afirmado que el sector taxis aún no recibe el bono. Explicó que no están de acuerdo que el bono sea canjeable y no en efectivo.