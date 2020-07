Conozca los números telefónicos para recibir orientación si tiene sospechas de COVID-19

San Pedro Sula, Honduras.

"Sí crees tener síntomas de COVID-19, te sientes enfermo o te da miedo salir en busca de ayuda, puedes comunicarte a las líneas de asistencia telefónica", es parte del mensaje de la es la iniciativa que, desde e inicio de la cuarentena, puso a disposición la Municipalidad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El propósito de esta medida es orientar de manera adecuada a los pobladores en esta zona del país, que registra un alto número de contagios. Las líneas telefónicas habilitadas son 2544-1530, 2544-1531 y 2544-1532.



"Es importante que la ciudadanía, en esta etapa de repunte de casos de coronavirus al presentar síntomas de la enfermedad, llame a los números de teléfonos para que puedan recibir la guía médica adecuada", dijo Armando Calidonio, alcalde la capital industrial.

"Con estas líneas de orientación médica, la alcaldía tiene como objetivo continuar cuidando la salud de los sampedranos, quienes serán atendidos por médicos especialistas en un horario de 7:00 am a 7:00 pm, de lunes a domingo", agregó Calidonio.



También se habilitó un servicio de apoyo psicológico para quienes están padeciendo de ansiedad, estrés y depresión. La atención psicológica es de lunes a viernes, de 7:00 am a 1:00 pm.



Lenny Suyapa Caballero, médico general asignada al Call Center de las líneas de orientación, mencionó que tres líneas están habilitadas para dar orientación médica a los pacientes que sospechan algún signo o síntoma de alarma de esta enfermedad.



“El paciente nos llama si percibe que tiene fiebre y dolor de garganta, o para hacer alguna consulta, y nosotros los orientamos. Son seis profesionales laborando en dicha área de 7:00 am a 7:00 pm, de lunes a domingo", expresó Caballero.



También reciben llamadas de pacientes con el diagnóstico de Covid-19 positivo, que tienen algunas dudas sobre el manejo de esta enfermedad en casa.



Con este servicio buscan evitar que los ciudadanos asistan de manera apresurada a los centros de salud y hospitales.



“La angustia provoca que las personas no sepan qué hacer y esa es nuestra labor, orientarlos. Además, gracias a que contamos con el apoyo psicológico los pacientes se ven aún más beneficiados”, concluyó Caballero.