Buscan y no hallan a pacientes con COVID leve enviados a sus casas

San Pedro Sula.

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que se analiza la firma de un convenio con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para que los personas diagnosticadas con COVID-19 sean atendidas en el hospital Leonardo Martínez.

“Fue una de las propuestas que se hicieron de cómo se podría firmar un convenio con el Seguro Social y que todos los hospitales redoblemos esfuerzos para apoyar al Leonardo Martínez”, expresó Cosenza, quien también funge como comisionado para la pandemia en la zona norte del país.

Cosenza aseguró que el personal sanitario ha salido a buscar a sus casas a los contagiados y nos los encuentra.

60% de los pacientes positivos del nuevo coronavirus en San Pedro Sula son hombres, según datos de la Región de Salud.

“Nos dicen los epidemiólogos que la gente no quiere abrir la puerta de sus casas, hemos buscado los pacientes confirmados por COVID-19 y no se encuentran en sus hogares. Se les hace llamadas y nos dicen que no se encuentran en la casa y que andan de visita”.

Hasta ayer se contaban más de 543 casos de COVID-19 en el departamento de Cortés, de estos, 371 corresponden a la ciudad de San Pedro Sula.

Pruebas

Respecto al laboratorio de virología que se abrió en la Capital Industrial, Cosenza señaló que están procesando 46 pruebas diarias.

Dijo que ayer ingresó al país una gran cantidad de pruebas que serán distribuidas entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. “La próxima semana vamos a redoblar la capacidad para hacer pruebas”, dijo.

Datos Un 50% de los sampedranos que han acudido a los centros asistenciales y que han dado positivo por COVID-19 tienen una enfermedad crónica siendo la diabetes la número uno, seguido de presión arterial alta y cardiopatías.

El martes, el personal de Salud de la Región Metropolitana de San Pedro Sula empezó con la búsqueda en los barrios y colonias de las personas asintomáticas, así como también darles seguimiento a los pacientes ya diagnosticados con la enfermedad.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana, informó que el martes el personal solo pudo recoger tres muestras y ayer una. En la ciudad hay más de 125 colonias en las que las autoridades sanitarias han detectado casos de coronavirus. En triaje instalado en el Colegio de Ingenieros es donde actualmente se está atendiendo el mayor número de personas con sospechas de la enfermedad.

La unidad trabaja los siete días de la semana, pero los pobladores pueden además acudir al centro de salud Miguel Paz Barahona y los macrodistritos de salud municipales en caso de presentar algún síntoma asociado con la pandemia.