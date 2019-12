Directora de Unah-vs: “Tres veces han intentado despedirme”

San Pedro Sula.

La directora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), Isbela Orellana, habló con LA PRENSA sobre el expediente disciplinario que le inició la Junta de Dirección Universitaria (JDU) por supuestas faltas.

A través de una auditoría interna la JDU comenzó una investigación por supuestos nombramientos irregulares, irrespeto al debido proceso en algunas actuaciones administrativas, supuestas irregularidades en un pago de un préstamo, entre otras.

Orellana, quien dirige el centro regional desde 2017, se defendió de las acusaciones e indicó que se trata de una persecución por conflictos de intereses de la Unah. “No tengo nada que temer, soy clara en decir que no hay irregularidades, que lo que hay son prejuzgamientos, acusaciones sin fundamento y daño a mi imagen como profesional y como mujer”.

Comentó que es la tercera ocasión que las autoridades universitarias buscan retirarla del cargo.

La primera fue cuando la JDU investigó un altercado entre Orellana y la secretaria en ese entonces de la Unah-vs, Jessica Sánchez.

Isbela Orellana ha laborado en la Unah-vs por más de 40 años. La próxima semana vence el plazo que la JDU le dio para presentar sus pruebas.

“La segunda vez fue a inicios de 2018, cuando una comisión investigadora no me encontró irregularidades, pese a eso, el rector Francisco Herrera seguía presionando para mi destitución. Tres veces han intentado despedirme”, comentó, por lo que no descarta que la retiren del cargo.

“Si me sacan no será por mi gestión o por esas acusaciones, sencillamente porque yo estorbo a los intereses del grupo que dirige la Universidad”.

“Tengo el derecho a la defensa y no ser acusada por hechos que no han sido comprobados”, añadió.

En dos años se han visto avances en la Unah-vs, y estamos resolviendo problemas en las diferentes unidades y carreras, detalló la directora. “A pesar de las acciones que han hecho las autoridades para asfixiarme no lo han logrado, aquí seguimos trabajando”, puntualizó.