Instan a las obreras de maquila a prevenir cáncer de seno

San Pedro Sula.

Karina Xiomara Zepeda es una sobreviviente de cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en el seno derecho en febrero del año pasado.

Se sometió a una mastectomía y al proceso de las quimioterapias, ya que el carcinoma estaba en etapa dos.

Karina, empleada del Molino Harinero Sula, contó su historia a decenas de obreras de la maquila durante el lanzamiento de la campaña Por la vida, la maquila se viste de rosa, lanzada ayer por la Asociación Hondureña de maquiladores (AHM) para concienciar a ese sector laboral.

Ella recordó que detectó una pelotita y acudió donde el ginecólogo, quien le explicó que era una “bombita de agua” y la mandó a realizar una mamografía, que le salió negativa. La mujer de 44 años, madre de cuatro hijos y dos nietos, no le convenció el diagnóstico y buscó otra opinión médica. Acudió a la Liga contra el Cáncer, adonde le practicaron una biopsia que salió positiva.

“Fue muy triste. Cerré mis ojos y dije, Dios mío, no puede ser, y se me vino a la mente que me iba a morir; pero inmediatamente me dije que confiaba en el Señor, que iba a salir adelante y que vencería la enfermedad como toda una guerrera”, recordó.

Uno de sus mayores apoyos ha sido su esposo, quien ha estado con ella en todo momento, desde que la enfermedad le fue diagnosticada.

“Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la segunda oportunidad de estar con mis seres queridos”, expresó. La hermana gemela de Karina falleció a causa de esta enfermedad.

La AHM busca educar, informar y orientar a las mujeres que laboran en esta industria. Este tipo de campañas de comunicación interna van orientadas a prevenir y concienciar sobre la importancia de detectar a tiempo este mal.

El cáncer de mama en los últimos años está ocupando el primer lugar de esta enfermedad en el país, superando al de cérvix.Manuel Maldonado, oncólogo de la Liga contra el Cáncer, dijo que en Honduras la mortalidad por carcinomas de seno es entre el 65% y el 70%.

“El año pasado lo ubicaban en un 50%, pero los datos nuestros no se comportan como en países de ingresos medios o desarrollados”, expresó Maldonado. Este año la Liga contra el Cáncer espera cerrar con más de 200 nuevos casos de este mal.